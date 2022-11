Kärsämäentiellä vesijohtotyö saattaa ruuhkauttaa liikennettä aamulla ja iltapäivällä, työt kestävät päälle puoli vuotta

Viemäri- ja vesijohtotöitä tehdään Kärsämäentiellä Tengströminkadun ja Paltankadun välillä tästä maanantaista 28.marraskuuta toukokuun loppuun vuoteen 2023 asti. Yksi ajokaista on pois käytöstä työmaan kohdalla. Turun liikennekeskusken mukaan liikenne saattaa ruuhkautua ajoittain varsinkin aamu- ja iltapäiväliikenteen aikoihin. Työ aloitetaan Tengströminkadun kohdalta ja työ etenee kohti Paltankatua. Työmaa-alue on noin 20 metriä kerrallaan. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.