Kennelliitto määräsi 13 suojelukoirien julmasta kohtelusta epäiltyä koe- ja kilpailukieltoon

Suomen Kennelliitto on määrännyt 13 suojelukoirien väkivaltaisesta kohtelusta epäiltyä henkilöä väliaikaiseen koe- ja kilpailukieltoon sekä toimintakieltoon luottamustehtävissä. Kiellot ovat voimassa, kunnes henkilöiden asiata on lopullisesti ratkaistu liiton eettisessä lautakunnassa. Eettinen lautakunta on Kennelliiton valtuuston valitsema riippumaton toimielin, joka käsittelee hallituksen sille ilmoittamat kurinpito- ja sääntörikkomusasiat.

Kennelliiton hallitus käsitteli perjaintaisessa kokouksessaan suojelukoirien väkivaltaisesta kohtelusta tehtyjä ilmoituksia. Käsiteltävinä oli kaikkiaan 25 henkilöstä tehdyt ilmoitukset.

Kennelliiton hallitus päätti tehdä kolmesta henkilöstä ilmoituksen toimenpiteitä varten henkilön kotimaan kennelliitolle ja kansainväliselle kennelunioni FCI:lle. Seitsemän henkilön asian käsittelyä siirrettiin, kunnes asiasta saadaan lisätietoja. Kahden henkilön osalta hallitus päätti, että ilmoitus ei aiheuta toimenpiteitä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Koirien väkivaltainen kohtelu suojelukoiratoiminnassa nousi julkisuuteen helmikuussa 2021 Oikeutta eläimille -yhdistyksen salakuvaamista videoista Paimiossa, Salossa ja Loviisassa järjestetyistä suojelukoiraharjoituksista. Videoissa näkyi, että harjoitusten vetäjät ja koirien omistajat löivät, potkivat ja kuristivat koiria, minkä lisäksi niille annettiin sähköiskuja.

Lue myös: Kennelliitto ryhtyy uusiin selvityksiin suojelukoirajutussa – "Nyt ei pitäisi jäädä epäilyä videoilla esiintyneiden ihmisten henkilöllisyydestä"