Turkuun perustetaan latauspisteitä sähköpyörille ja -potkulaudoille, nyt etsitään ideoita Logomon sillan pyörätalliin toteutettavalle taideteokselle

Turun kaupunki kutsuu avoimella haulla visuaalisen alan ammattilaisia ja opiskelijoita tekemään teosehdotuksia Turun Logomon sillan viereen sijoitettavan pyörätallin julkisivuihin. Kilpailuaika päättyy 10.helmikuuta 2023. Kilpailuun osallistujat voivat ehdottaa pyörätallin kahteen ulkoseinään toteutettavaa teoskokonaisuutta. Pyörätalli sijaitsee Ratapihankadun varrella Logomon sillan koillispuolella. Ehdotuksen toivotaan sisällöllisesti liittyvän sähköpyöräilyyn.

Turku on mukana kansainvälisessä EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamassa USER-CHI-hankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää sähköistä liikkumista monin eri keinoin. Yksi Turun keskeisimmistä tehtävistä hankkeessa on luoda koko kaupungin kattava sähkölatauksen yleissuunnitelma. Hankkeen myötä pienille sähköisille kulkuvälineille ollaan perustamassa latauspisteitä Turun alueelle. Latauspisteet tulevat sijaitsemaan Mäntymäessä ja Logomon sillan kupeessa pyörätallissa. Mäntymäen piste on tarkoitettu taloyhtiön asukkaille ja Logomon latauspiste on yleiseen käyttöön. Latauspisteet tulevat testikäyttöön vuonna 2023. Logomon sillan läheisyyteen rakennettavaan siirrettävään pyörätalliin on tulossa tilaa tavallisille pyörille sekä myös kuormapyörille. Tallissa on mahdollista muun muassa ladata sähköpyörää ja -potkulautaa sekä huoltaa polkupyöriä pyöränhuoltopisteessä.

Kaikille vapaaseen käyttöön Logomossa tarkoitettu pyörätalli toteutetaan metallirankaisena, ja sen kaksi taiteeseen varattua ulkoseinää on päällystetty pontatulla pellillä. Tallin etuseinä on lasinen. Tallin katolle asennetaan ensi keväällä aurinkopaneeleja. Määräaikaan mennessä saapuneiden ehdotusten joukosta valintatyöryhmä valitsee kolme toteuttamiskelpoista ideaa, joille jokaiselle myönnetään 800 euron palkinto. Palkittujen ehdotusten kesken järjestetään verkkoäänestys Kerro kantasi -palvelun kautta, jossa kaupunkilaiset pääsevät valitsemaan oman suosikkinsa ehdotusten joukosta.

Teoksessa saa tuoda esiin myös muuta kaupunkiliikkumista. Teoksen toteutustekniikka on vapaa, mutta lähtökohtaisesti teos tullaan toteuttamaan määräaikaisena julkisena taideteoksena. Teoksen tulisi kestää ulkoilmassa viiden vuoden ajan. Ehdotusta laadittaessa tulee ottaa huomioon, että pyörätalli tullaan siirtämään jossain vaiheessa toiseen sijaintipaikkaan.

Kilpailuun osallistutaan sähköisesti täällä ja lisätietoja kilpailusta löytyy kaupungin sivuilta.