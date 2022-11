Matti Niemi ja Reijo Kemppinen Eurooppa-foorumin uudet johtohahmot

Eurooppa-foorumi Turussa ry:n johto uudistuu. Yhdistyksen vuosikokouksessa hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Turun kaupungin yhteysjohtaja, VTM Matti Niemi. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi on valittu Reijo Kemppinen, joka on toiminut useissa vaativissa EU-tehtävissä.

– Eurooppa-foorumi on muodostunut vuosien saatossa hienoksi tapahtumaksi. Eurooppa-keskustelulle on lähivuosina paljon tilausta, kun lähestyvät eurovaalit yhdessä presidentinvaalien ja jatkuvan Nato-prosessin kanssa tekevät näistä teemoista ajankohtaisia. On kunnia päästä rakentamaan tulevia foorumeja yhdistyksen aktiivisten toimijoiden kanssa, Niemi sanoo.

Eurooppa-foorumi on suomalaisen Euroopan unionia koskevan kansalaiskeskustelun vuosittainen pääareena, joka on avoin kaikille kansalaisyhteiskunnan edustajille.

– Olen elänyt ja tehnyt työtä Euroopan unionin ytimessä 30 vuoden ajan. Eurooppa-foorumi on eurooppalaisittain liki ainutlaatuinen ilmiö, joka kokoaa yhteen yhteiskunnan keskeiset toimijat, yli puolue- ja näkemyserojen. Oma tavoitteeni on tuoda Bryssel aikaisempaa paremmin mukaan tähän pöytään, Kemppinen sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Viisi Eurooppa-foorumia luotsannut työelämäprofessori Anders Blom jättää vuoden lopussa Eurooppa-foorumin puheenjohtajuuden, mutta on seuraavan vuoden yhdistyksen hallituksen käytettävissä sukupolvenvaihdoksen toteuttamisessa.

– Eurooppa-foorumi on vakiinnuttanut asemansa. Nyt on sopiva hetki vaihtaa vetäjää. Matti Niemi edustaa uutta sukupolvea ja hänellä on hyvät edellytykset viedä foorumi uuteen kehitysvaiheeseen, jossa sen tulee tavoittaa uuden sukupolven päättäjiä. Niemi on toiminut myös Eurooppanuorten puheenjohtajana. Niemi hyppää satulaan heti, sanoo Blom.

Seuraava Eurooppa-foorumi järjestetään Turussa 30.8.–1.9.2023