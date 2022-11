Alfa TV:n toiminta loppuu, Brilliance Communications Oy jätti konkurssihakemuksen

Alfa-tv:n omistajayhtiö Brilliance Communications Oy:n hallitus on tänään perjantaina päättänyt hakea yhtiötä konkurssiin ja konkurssihakemus on jätetty Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus määrää konkurssipesään pesänhoitajan, joka ottaa yhtiön haltuunsa, kertoo Alfa-tv verkkosivullaan.

Hallitus on todennut, että yhtiön taloudellinen tilanne on kestämätön, yhtiön oma pääoma on menetetty ja yhtiö on maksukyvytön. Hallitus on myös arvioinut, ettei yhtiöllä ole edellytyksiä hakeutua yrityssaneeraukseen. Hallitus on neuvottelut useiden eri sijoittajien ja omistajien kanssa Alfa-tv:n jatkomahdollisuuden varmistamiseksi.

Neuvottelut rahoitustilanteen ja yhtiön oman pääoman korjaamiseksi, joita on käyty hyvin aktiivisesti kesästä alkaen, ovat nyt päättyneet eikä tavoiteltua tulosta saavutettu määräajassa. Tarvittavia sijoituksia ja muuta rahoitusta ei onnistuttu saamaan yhtiön hallituksen ja johdon ponnisteluista huolimatta.

