Entinen puolustusvoimain komentaja Lindberg haluaa eduskuntavaaliehdokkaaksi

Puolustusvoimain entinen komentaja, kenraali evp. Jarmo Lindberg tavoittelee ehdokkuutta ensi kevään eduskuntavaaleissa Helsingin kokoomuksen listalta.

Lindberg kertoo tiedotteessa, että hänen mielestään on luontevaa asettua ehdolle Helsingissä, sillä hän on työskennellyt siellä pisimman ajan eli yli 12 vuotta palvelusurastaan. Hän uskoo, että hänellä on kokemuksensa myötä annettavaa Suomen turvallisuutta koskevissa kysymyksissä.

Vuonna 1959 syntynyt Lindberg oli puolustusvoimain komentaja vuosina 2014–2019. Hän on taustaltaan hävittäjälentäjä. Kokoomuksen piirikokous tekee päätöksen ehdokkuudesta ensi maanantaina.