Pienydinvoimalat herättävät kiinnostusta, Fortum ja Helen selvittävät yhteistyön mahdollisuuksia reaktorien selvitystyössä

MARTTIINA SAIRANEN

Pienydinvoimaan liittyvä lainsäädäntötyö on vielä kesken ja mahdollisen sijainnin suhteen selvitetään eri vaihtoehtoja.Kansainvälisesti eri reaktorikonseptien kehittäminen on pitkällä. Kanadassa Ontario Power Generation on aloittanut laitosprojektin valmistelutyöt yhdessä länsimaisen laitostoimittajan kanssa ja Ruotsin tuore hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassa lisäydinvoiman rakentamiseen. Kuvituskuva.