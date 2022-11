Kahden edellisen kesän aikana Metsähallituksen Luontopalvelut on kartoittanut hyönteisiä erityisesti Keski- ja Itä-Lapin suojelualueilla. Tieteelle tuntemattomia uusia hyönteislajeja löytyy Suomesta ja myös Lapista. Täysin uusista lajeista seitsemän on kärpäsiä ja yksi pistiäinen. Uusien lajien lisäksi kartoituksissa on löytynyt 10 hyönteislajia, joita ei ole ennen tavattu Suomessa ja peräti 300 hyönteistä, jotka tunnetaan Suomesta, mutta joita ei ole aiemmin tavattu Lapissa.

– Tämän lisäksi ne asiantuntijat, jotka osaavat tunnistaa mahdollisen tieteelle uuden lajin, ovat Suomessa monien lajiryhmien osalta laskettavissa yhden käden sormilla, hyönteiskartoituksia Lapissa tehnyt Metsähallituksen Luontopalvelujen suunnittelija Eerikki Rundgren kertoo.

Lapissa osa Metsähallituksen hyönteiskartoituksia on tehty osana Beetles Life -hanketta, jossa on luotu elinolosuhteita metsäpaloja vaativille lajeille. Hyönteisissä lajien levinneisyys ja yleisyys tunnetaan huonosti varsinkin Lapissa, kertoo Rundgren. Syy tähän on siisä, että viranomaistyönä kartoituksia tehdään harvakseltaan ja Lapissa kartoitukset ovat aina olleet pitkälti vapaaehtoisten lajiasiantuntijoiden harteilla.

Kärpäset ja pistiäiset ovat hyönteisryhmistä lajirikkaimpia ja niillä on tärkeä rooli pölyttäjinä erityisesti soilla.

– Kimalaisista on puhuttu paljon viime vuosina, mutta myös monilla kärpäsillä ja näistä varsinkin kukkakärpäsillä on oma roolinsa pölyttäjinä. Todella suuri merkitys niillä on esimerkiksi Lapin soiden hillasatojen onnistumisessa sanoo Rundgren tiedotteessa.

Seuraavaksi Lapista löydetyt uudet lajit on tarkoitus kuvata tieteelle. Tieteelliseen kuvaamiseen osallistuu myös ulkomaalaisia tutkijoita. Toivottavasti jo ensi vuonna ainakin osa uusista lajeista tulee kuvatuksi ja saa näin itselleen myös nimen.

Liitteenä olevissa kuvissa valkoinen malaise-pyydys Simon Saariaapa-Hattuselän ennallistamispolttokohteella sekä runkoikkunapyydyksiä Maltion luonnonpuiston luontaisesti syttyneellä paloalueella. Yhdessä kuvassa myös hyönteiskartoituksia tehnyt Eerikki Rundgren. Kuvia Lapista löytyneistä uusista hyönteislajeista ei vielä ole.