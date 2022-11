Matti ja Teppo ovat Turun positiivisimmat – Tänä vuonna palkinnon sai myös positiivisin ukrainalainen

Turun positiivisimpina palkitut Matti ja Teppo Ruohonen ovat luoneet uraansa jo yli 50 vuotta. Pitkän uransa aikana he ovat tuottaneet yli puolitoista miljoonaa myytyä levyä, saaneet kymmeniä platina- ja kultalevyjä sekä suuren määrän muita tunnustuksia. Uutta musiikkia tuotetaan edelleen ja veljekset ottavat edelleenkin lavat haltuunsa, vaikka keikkatahti onkin hieman rauhoittunut.

Naantalissa positiivisimpina palkittiin kuvataiteilija Kristiina Turtonen, opiskelija Emma Lähteenmäki ja maanviljelijä Sipi Lähteenmäki.

Turtonen on pitänyt lukuisia yksityis- ja yhteisnäyttelyitä sekä toiminut eri projekteissa ja kuvittanut monia kirjoja. Lisäksi hän on pitänyt yhteisötaidetapahtumia ja taideprojekteja hoitokodeissa, kouluissa, eri seurakunnissa ja senioriryhmissä. Turtonen on ollut mukana Naantalin Pelastakaa Lapset ry:n toiminnassa sekä edistänyt Turun Zonta-naisissa naisten ja tyttöjen hyvinvoinnin mahdollisuuksia.

Turtonen tekee taidetta monella eri tekniikalla. Hän toivoo, että katsojat kohtaavat hänen teoksissaan arjen kauneuden, tunnelman, värit sekä hetkeen ja tunteeseen samaistumisen. Taiteilija haluaa tuoda iloa ja onnea arkeen.

Emma Lähteenmäki, 22, opiskelee maisterin tutkintoa, pääaineenaan Itä-Aasian tutkimus. Hän on kiinnostunut eri kielistä ja kulttuureista ja saanut koulussa tutustua ihmisiin eri puolilta maailmaa. Hän kertoo saaneensa huomata yhä uudelleen, että kulttuurieroistamme huolimatta me ihmiset olemme lopulta hyvin samanlaisia keskenämme. Lähteenmäki uskoo, että avoin ja hyväksyvä asenne ovat tärkeitä nykymaailmassa, jossa olemme yhä enemmän tekemisissä ihmisten kanssa, jotka näyttävät erilaisilta kuin me ja puhuvatkin eri kielillä.

Rymättylän positiivisin -tunnustus meni maanviljelijä, urakoitsija metsä-, puutarha- ja rakennusalalla toimivalle Sipi Lähteenmäelle.

Lähteenmäen vapaa-ajan harrastuksiin kuuluu vanhojen rakennusten kunnostaminen. Hänellä on pihapiirissään muun muassa aitta, makasiini, navetta ja tuulimylly vuodelta 1759. Lapsuudenkoti toimiikin kotimuseona. Viime vuosina hänen aikansa on kulunut vanhan savusaunan kunnostamiseen ja lämmittämiseen. Lähteenmäki on kaikkien kaveri, joka jaksaa pitää yllä positiivista henkeä ympärillään.

– Isä ostaa kotiin kaikenlaisia hassuja vempeleitä kuten saippuakuplakoneita, diskopalloja ja värikkäitä led-valoja. Minulle isän positiivisuus näkyy juuri tällaisissa hetkissä, lapsenomaisena innostuksena maailmaa kohtaan ja kykynä nauttia iloisista asioista ystävien ja perheen seurassa, Naantalin positiivisimpana palkittu Emma Lähteenmäki kertoo.

Kaarinan positiivisimmat ovat tanssija Sami Helenius ja laulaja, tanssija Benjamin Peltonen. Heleniukselle tanssi ja huumori ovat elämän suola. Hän on myös tanssinopettaja, koreografi ja ammattivalmentaja. Helenius on tanssinut yhdessä vaimonsa Jutta Heleniuksen kanssa 14 vuotta, joista 10 vuotta ammattilaisina. Ammattilaisurallaan pari voitti SM-kultaa kahdesti. Nyt ammattilaisura on jäänyt ja Heleniukset toimivat tanssinopettajina omassa yrityksessään ja esiintyvät edelleen aktiivisesti.

Helenius on toiminut myös monena vuonna tähtiopettajana Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa. Helenius elää tanssista ja tanssille ja haluaa saada ihmiset innostumaan ja nauttimaan siitä.

Benjamin Peltonen tuli alkuaan tunnetuksi Instagramista, jossa hänellä on yli 300 000 seuraajaa. Faneja hänellä on ympäri maailmaa.

Ensimmäisen singlensä Peltonen julkaisi syyskuussa 2014 ja esikoisalbumi ilmestyi huhtikuussa 2016. Elokuussa 2018 hän julkaisi ensimmäiset suomenkieliset singlensä, jotka striimasivat platinaa.

Nykyään Peltonen tunnetaan menestyneenä laulajana ja lauluntekijänä, joka kirjoittaa musiikkinsa itse ja iloitsee aidosti onnistumisistaan. Hän on myös tuttu kasvo monista TV-ohjelmista. Tämän syksyn Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa Peltonen on osoittanut ilmiömäiset tanssijan lahjansa. TTK-tuomaristo on myös maininnut Peltosen olleen yksi koko tanssijajoukon positiivisimmista.

Raision positiivisin -tunnustuksen saanut Kaija Honka on tehnyt pitkän työuransa kansainvälisen kaupan saralla, mikä johti lopulta siihen, että Hongan 40-vuotinen elämäntehtävä oli pk-yritysten kansainvälistymispalveluissa Ulkomaankauppaliitossa sekä lopuksi ELY-keskuksessa.

Raisiolaiseksi Honka on tullut 51 vuodessa. Hänen kotiutumistaan on edistänyt toiminta erilaisissa yhdistyksissä sekä kuntapolitiikassa. Erityisen mieluisaa on ollut toimia omassa Lions Clubin vuotuisessa Joulupuu-hyväntekeväisyyskeräyksessä, kansainvälisessä nuorisovaihdossa ja alueen lotille ja pikkulotille järjestettävissä hyvän mielen tilaisuuksissa. Perhe paljastaa, että vielä eläkeläisenäkin erilaisten tapahtumien järjestelyissä mukana olo pitää Hongan kiireisenä.

Tilaisuudessa palkittiin ensimmäistä kertaa Turun seudun positiivisin ukrainalainen. Sotaa kotimaastaan Ukrainasta Suomeen huhtikuussa 2022 paenneen nuoren Ruslana Verzhanskan elämä muuttui kertaheitolla. Ylempi korkeakoulututkinto ja toimistotyö vaihtuivat siivoamistyöhön ja auto lainapolkupyörään. Sopeutuminen uuteen maahan on vaatinut sisua, sitkeyttä, lannistumattomuutta ja joustavuutta, ominaisuuksia, joita Verzhanskasta löytyy ihailtavan paljon.

Onnen ja turvan tunnetta on varjostanut vanhempien ja isovanhempien jääminen kotimaahan. Pelkoa on herättänyt myös rintamalla jo seitsemän kuukautta viettänyt veli Roman. Huolesta ja epävarmuudesta huolimatta Verzhanska on rakentanut itselleen hyvän elämän Suomessa. Hän tulee toimeen työstään ansaitsemallaan palkalla, hänellä on pieni, mutta kauniisti sisustettu, viihtyisä koti, ja hän pitää hyvää huolta itsestään ja terveydestään. Positiivisuus, ahkeruus ja auttamisen halu paistavat hänen olemuksestaan ja puheestaan. Vastikään hän keräsi suomalaisilta ystäviltään, itsensä lisäksi, rahaa käytetyn pakettiauton hankkimiseksi veljelleen. Autoa käytetään haavoittuneiden sotilaiden turvaan viemisessä.

Tällä hetkellä onnea tuovat muun muassa luonto, meri ja turvallisuuden tunne. Kokemuksistaan ja nykytilanteen haasteellisuudesta huolimatta hän jaksaa hymyillä ja osaa löytää elämästään myös positiivisia asioita.

Vuoden Positiivisimman valinnan on ideoinut Positiivareiden Juhani Töytäri, jonka toimesta valintoja on tehty jo vuodesta 1993. Valinnan tarkoituksena on muistuttaa, että on aivan yhtä helppoa ajatella positiivisesti kuin negatiivisestikin, ja että jokaisen henkilökohtaisen elämänlaadun kannalta tuo oma valinta on kaikkein ratkaisevin.

Turun seudun valitsijaraateihin kuuluvat aiempina vuosina positiivisina palkittuja henkilöitä, raadin puheenjohtajana toimii Positiivareiden edustaja emeritus Pentti-Oskari Kangas.

Vuoden positiivisimmaksi suomalaiseksi 2022 on valittu näyttelijä Christoffer Sandberg.