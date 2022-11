Turkulaisväitös: Arabiemiraateissa vanhat arvot vastustavat naisten taloudellista riippumattomuutta ja osallistumista työmarkkinoille, mutta muutosta on ilmassa

Turkulaisväitöksessä tutkitaan miten Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa naisten osallistuminen työelämään taloudellisena toimijoina muovautuu modernisaation ja perinteisten naisiin kohdistuvien arvojen ristiaallokossa. Filosofian tohtori Valerie Priscilla Goby tutki väitöskirjassaan kuinka emiraattinaiset luovivat erilaisten arvojen ja tavoitteiden välimaastossa laajentaakseen toimijuuttaan.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat on investoinut paljon valtavista öljytuloistaan maan modernisointiin ja väestön kouluttamiseen. Väitöskirjan mukaan huolimatta monista valtion toimista, joilla tuetaan naisten ammatillista etenemistä, emiraattinaiset kokevat, että heidän taloudellista toimintaansa voivat rajoittaa vanhat arvot, jotka vastustavat naisten taloudellista riippumattomuutta ja osallistumista työmarkkinoille. Joidenkin mielestä nämä arvot perustuvat ennen kaikkea uskontoon.

Tutkimuksessa tarkastellaan islamin sukupuolikäsitystä lokalisoidun islamin käsitteen avulla, jonka kehitti tutkija Arolda Elbasani Balkanin aluetta koskevissa tutkimuksissaan. Useissa Balkanin alueen maissa Neuvostoliiton uskonnon harjoittamista koskevien rajoitusten päättyminen myötävaikutti lukuisten uskomusten, uskonnollisten uudelleentulkintojen ja muuntuvien uskonnollisten käytäntöjen kehittymiseen.

Väitöstutkimuksen innovatiivinen piirre on sen lähestymistapa kulttuuriin ja uskontoon, joita ei käsitellä pysyvinä tai muuttumattomina, yleisesti hyväksyttyinä voimina, vaan ne nähdään subjektiivisten, yksilöllisten ja henkilökohtaisten tulkintojen rakentamina.

– Lähestymistapani erottaa tutkimuksen monista islamia käsittelevistä nykytutkimuksista, joissa oletetaan, että islamin käytännöllistä toteutusta eri yhteyksissä määrittää joukko muuttumattomia totuuksia ja menneisyydestä kumpuavia, pysyviä perinteitä, Goby kertoo.

Goby käyttää tutkimuksessaan myös tilan käsitettä viittaamaan jatkuvasti muuttuviin tiloihin, joita emiraattinaiset rakentavat toteuttaakseen taloudellista toimijuuttaan muuntuvassa kulttuurisessa ja poliittisessa kontekstissa.

FT Valerie Priscilla Goby esittää väitöskirjansa "Emirati women’s liminal economic agency: Gendered space within modernity and tradition” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 2.joulukuuta kello 12.15 Turun kauppakorkeakoulussa. Yleisön on mahdollista seurata väitöstä myös etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä toimii professori Vesa Suutari (Vaasan yliopisto) ja kustoksena professori Anne Kovalainen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on yrittäjyys.