PABLO GARCIA (NASA/MSFC)

Kuvassa IXPE-satelliitti oikealla ja vasemmalla blasaari Markarian 501. Blasaari on kaasu- ja pölykiekon ympäröimä musta aukko, jossa on Maahan osoittava kirkas korkeaenergisten hiukkasten suihku. Tarkennettu kuva näyttää suihkun suurienergiset hiukkaset (näkyvät kuvassa sinisinä). Kun hiukkaset osuvat paineaaltoon, joka on kuvattu valkoisena palkkina, hiukkasten energia kasvaa ja ne säteilevät röntgenalueella kiihtyessään. Siirtyessään pois paineaallosta ne lähettävät matalaenergistä säteilyä: ensin näkyvää valoa, sitten infrapuna- ja radioaaltoja. Kauempana paineaallosta magneettikentän viivat ovat kaoottisempia ja aiheuttavat enemmän turbulenssia hiukkasvirrassa.