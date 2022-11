Paimion Ankkalampi tyhjennetään haitallisten vieraslajien kiehkuravesiruton ja aurinkoahvenen hävittämiseksi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Paimion kaupungille luvan tyhjentämiseen sekä kahden kemikaalin käyttöön.

Lampi tyhjennetään pumppaamalle vesi hiekka- ja maastosuodatuksen kautta Paimionjokeen laskevaan ojalinjaan. Kiehkuravesiruttokasvustot kerätään pois mahdollisimman tarkkaan. Aurinkoahventen poistoon voidaan käyttää sähkökalastusta ja kemikaalia, joka on tarkoitettu kalojen hävittämiseen.

Hankkeen onnistumisen varmistamiseksi Ankkalammen pohjasta poistetaan sedimenttiä. Lammen täytyttyä vettä voidaan vielä tarvittaessa kirkastaa alumiinikloridikäsittelyllä, ennen kuin lampi otetaan uudestaan käyttöön. Kaikki syntyvät jätteet toimitetaan paikkaan, jolla on asianmukainen lupa vastaanottaa kyseistä jätettä.

Kiehkuravesirutto muodostaa vapaasti levitessään laajoja kasvustoja, jotka vaikeuttavat Ankkalammen käyttöä virkistys- ja uimapaikkana. Aurinkoahvenet pystyvät lisääntymään paljon, ja aggressiivisena lajina ne vievät ravintoa sekä elintilaa muilta lajeilta.

Kiehkuravesiruttoa ja aurinkoahvenia havaittiin Ankkalammessa jo toissa kesänä. Aluksi kasvi kattoi vain noin viiden prosentin osuuden lammesta, mutta nyt se on vallannut lähes koko lammen. Kiehkuravesiruttoa ei ole aikaisemmin tavattu Suomessa. Sen ja aurinkoahventen epäillään päätyneen veteen akvaariosta.

Kunnostus on tarkoitus aloittaa syksyllä 2023, ja Ankkalampi on pois virkistyskäytöstä ainakin yhden uimakauden. Hankkeen vaikutuksia tarkkaillaan muun muassa vesinäyttein. Aluehallintovirasto on lisäksi lupapäätöksissä määrännyt useista toimenpiteistä, kuten esimerkiksi kaivumassojen peittämisestä kuljetuksen ajaksi. Sillä estetään vieraslajien leviäminen hankkeen aikana.

