Playa del Raisiossa pääsee nyt saunomaan ja kylpemään paljussa

Playa del Raisio eli Hahdenniemen uimaranta on muuntunut talviuintipaikaksi. Kaupunki on tuonut rantaan maksuttomat pukukopit, jotka ovat avannon tavoin asiakkaiden käytössä kellon ympäri.

Viime talvena avantouintipaikan yhteydessä oli peräkärrysauna, mutta tänä vuonna kävijöillä on mahdollisuus saunoa

ulkopuolisen toimijan rakennuttamassa uudessa, 24 henkeä vetävässä saunassa. Lisäksi ulkoa löytyy kaksi paljua. Sauna ja paljut lämpiävät päivittäin kello 8–11 ja 15–22. Saunominen maksaa kuusi euroa aamutunneilla ja kahdeksan euroa iltapäivästä eteenpäin. Maksu suoritetaan paikan päällä.

Saunasta ja paljuista vastaa Raision avanto ja sauna.

Yrittäjä Tuukka Pentinpuro kertoo, että tiloja on tarkoitus kehittää vielä lisää lähitulevaisuudessa. Hän toivoo, että asiakkaat saavat saunomisen ja avantouinnin yhteydessä kokea yhteenkuuluvuutta.

– Juuri juttelu muiden ihmisten kanssa ja yhteisöllisyys ovat toiminnan kantavia ideoita. Saunasta voisi muodostua kokoontumispaikka ja rupattelumesta, jossa vaihdetaan ajatuksia. Lisäksi avanto on aivan saunan vieressä. Moni on jo harrastuksen pariin löytänyt, kun siinä on positiivisia puolia niin paljon, Pentinpuro iloitsee tiedotteessa.

