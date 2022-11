THL ei enää suosita koronarokotuksia terveille 5–11-vuotiaille lapsille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL päivitti suosituksiaan alle 12-vuotiaiden lasten koronarokotuksista. Aiemmin kahta koronarokotusta on suositeltu 5–11-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville lapsille ja lapsille, joiden lähipiiriin kuuluu voimakkaasti immuunipuutteinen henkilö. Myös muille 5–11-vuotiaille on suositeltu tarjottavan mahdollisuutta ottaa kaksi rokoteannosta.

Jatkossa rokotuksia ei enää suositella kaikille lapsille. Uuden suosituksen mukaan 5–11-vuotiaat, joilla on jokin vakavalle koronataudille mahdollisesti altistava perussairaus, voivat hyötyä rokotusten perussarjasta yksilölliseen harkintaan perustuen. Muille 5–11-vuotiaille THL ei enää lääketieteellisin perustein suosittele koronarokotuksia tarjottavaksi. Rokotuksia ei kuitenkaan tarvitse heti keskeyttää. THL suosittelee, että etenkin jo aloitetut rokotussarjat voi täydentää loppuun saakka.

– Terveille 5–11-vuotiaille lapsille ei enää jatkossa suositella tarjoamaan rokotuksia, koska heillä vakavan koronataudin riski on hyvin pieni. Tähän vaikuttavat tällä hetkellä kiertävät varianttivirukset sekä aiempien koronavirustartuntojen sekä jo saatujen rokoteannosten tuoma suoja, selvittää THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek tiedotteessa.

THL suosittelee kuntia tarjoamaan 6 kuukauden – 4 vuoden ikäisille lapsille koronarokotusta yksilölliseen harkintaan perustuen. Tämän ikäiset lapset, joilla on jokin vakavalle koronataudille mahdollisesti altistava perussairaus, voivat hyötyä koronarokotusten perusrokotussarjasta. Pienten lasten laajamittaiset koronarokotukset eivät ole nykyisessä epidemiatilanteessa kuitenkaan tarpeellisia.

– Kunnat ja ensi vuoden alusta hyvinvointialueet vastaavat koronarokotusten järjestämisestä ja kertovat, mistä ja milloin rokotteen voi saada. Oman lapsen rokottamisesta voi keskustella lasta hoitavan lääkärin kanssa tai esimerkiksi neuvolass, sanoo THL:n asiantuntijalääkäri Anniina Virkku tiedotteessa.

Vakavalle koronataudille mahdollisesti altistavia perussairauksia ovat esimerkiksi vakavat sydän- ja keuhkosairaudet sekä tietyt neurologiset sairaudet. Lisäksi voimakkaasti immuunipuutteiset ovat korkeammassa riskissä.

Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaan rokotteita voi tarjota 5 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. THL esittää sosiaali- ja terveysministeriölle asetusmuutosta, jonka mukaisesti koronarokotteita voi tarjota myös 6 kuukautta täyttäneille ja sitä vanhemmille lapsille. Alle 5-vuotiaiden rokotukset voivat alkaa vasta asetusmuutoksen myötä.

Ryhmille, joille rokotteita suositellaan, rokottamisen hyödyt ovat suuremmat kuin rokottamiseen mahdollisesti liittyvät haitat.

Ryhmille, joille rokotteita ei suositella, rokotteella ei ole hyötyjä ja haittoja vertaillessa lääketieteellistä perustetta tai rokotteesta saatava hyöty jää vähäiseksi tai epävarmaksi.

12–17-vuotiaiden koronasuositukset säilyvät ennallaan. THL suosittaa 12–17-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville lapsille ja nuorille kolmea koronarokoteannosta. Muille 12–17-vuotiaille suositellaan kahta koronarokoteannosta.

THL muistuttaa, että lapset sairastuvat harvoin vakavaan koronatautiin. Toukokuussa 2022 HUS-alueella jo 73 prosentilla alle 18-vuotiaista todettiin aiemmasta koronavirustartunnasta kertovia vasta-aineita. Kaikkiaan joko koronavirustartunnan tai tartunnan ja rokottamisen yhteisvaikutuksena muodostuneita vasta-aineita löytyi 76 prosentilta 1–4-vuotiaista, 89 prosentilta 5–11-vuotiaista ja 98 prosentilta 12–17-vuotiaista. Koska koronaviruspandemia on jatkunut kevään 2022 jälkeen, on todennäköistä, että tällä hetkellä yhä suuremmalla osalla lapsista ja nuorista on tartuntojen seurauksena muodostuneita vasta-aineita.

Tutkimusten mukaan taustasairaudet lisäävät vakavan koronataudin riskiä lapsilla. Suomessa sairaalahoitoon joutuneilla lapsilla on ollut muun muassa immuunipuutostiloja, kroonisia sydän- ja keuhkosairauksia sekä neurologisia sairauksia ja tiloja.