Parkin kenttä ja Kupittaan luistelumato aukeavat 5. joulukuuta

Parkin kentän ja Kupittaan luistelumadon jäädytyksen valmistelutyöt on aloitettu. Ulkojääkenttien on tarkoitus avautua luistelulle maanantaina 5. joulukuuta.

Parkin kenttä on avoinna arkisin kello 8–21, lauantaisin kello 10–20 ja sunnuntaisin kello 9–20. Huoltoaika on päivittäin 15.45–16.45, jolloin kenttä on suljettu ja jäälle meno on kielletty.

Luistelumadolle luistelijat ovat tervetulleita aamusta iltaan muulloin, paitsi ei huolto- ja jäädytysaikoina. Radan käyttö on maksutonta. Kupittaan luistelumadolla luistellaan yhteen suuntaan eikä radalla saa käyttää sauvoja eikä luistelutukia. Radan pituus on 500 metriä. Radalla on kaikkien turvallisuuden takia luisteltava vain merkittyyn suuntaan. Radalle ei saa mennä kengillä, eikä viedä esimerkiksi sauvoja tai mailoja.

Luistelu on kielletty turvallisuussyistä huollon ja jäädytyksen aikana luistelumadolla maanantaista perjantaihin kello 6–8, 12–12.30, 16.30–17 ja 19–19.30 ja viikonloppuisin kello 8–9.30, 12–12.30 ja 15–15.30. Huoltoa voidaan tehdä tarpeen vaatiessa muinakin aikoina. Huollon aikana jäälle meno on kielletty.