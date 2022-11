Turussa varoitellaan liukkaudesta ja pääkallokeleistä tekstiviestillä, palvelun voi tilata ilmaiseksi

Turun kaupunki on ottanut käyttöön Ilmatieteen laitoksen tarjoaman liukkausvaroituspalvelun ja kannustaa myös kaupunkilaisia ottamaan maksuttoman palvelun käyttöönsä.

Paikallista liukkautta on jossain lähes päivittäin talviaikaan. Turussa erittäin liukkaita tilanteita on talven aikana vajaasta kymmenestä päivästä yli kahteenkymmeneen. Määrä vaihtelee talven säiden mukaan. Lauhoina talvina niitä on vähemmän ja lumisempina talvina enemmän. Erittäin liukasta on tyypillisesti, kun jään päällä on vettä tai lunta tai niitä sataa jään päälle.

Turun kaupunki varoittaa katujen liukkaudesta Miten tilata palvelu? Liukkausvaroituksen tekstiviestillä saa käyttöön lähettämällä tekstiviestin palvelunumeroon 16167 ja kirjoittamalla viestikenttään: jalankulku turku. Palvelu on mahdollista tilata vain tietylle aikavälille. Jos haluat vastaanottaa viestejä esimerkiksi vain kello 9–21, lähetä viesti: jalankulku välilyönti turku välilyönti 9 välilyönti 21 eli jalankulku turku 9 21. Tällöin palvelu lähettää esimerkiksi kello 3 tehtävän varoituksen kännykkään vasta kello 9. Kannattaa suosia tätä vaihtoehtoa, jos ei ole erityistä tarvetta saada viestejä ympäri vuorokauden ja säätää alku- ja loppuaika oman aikataulun mukaiseksi. Palvelun voit lopettaa lähettämällä viestin: jalankulku välilyönti sulje numeroon 16167 eli jalankulku sulje. Näytä lisää

Erittäin liukasta voi syntyä vilkkaasti kuljetuille alueille myös tamppaantumalla, kun pakkanen on heikkoa ja lunta sataa kohtuullisen runsaasti. Joskus myös loska jäätyy erittäin liukkaaksi ja hankalaksi kulkea. Erittäin liukkaat kelit vaativat pitävien kenkien lisäksi myös apuvälineitä kuten nastakenkiä tai liukuesteitä. Silloin on syytä myös varata aikaa matkaan enemmän ja keskittyä kävelemiseen.