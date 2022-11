Pansiossa työskentelevä Oikku on Vuoden sotakoira

Kennelliitto palkitsi Pansion rannikkolaivastossa työskentelevän labradorinnoutaja Juupelin Super-Oikun Vuoden sotakoirana.

8-vuotias Oikku työskentelee yhdessä ohjaajansa Mikko Majurin kanssa. Oikku on erikoisetsintäkoira, joka on koulutettu ilmaisemaan räjähdysaineita ja aseita.

Kennelliiton perusteluissa Oikun kerrotaan olevan aktiivinen työmyyrä, joka on suorittanut vuosien aikana lukemattomia räjähde-etsintöjä niin Puolustusvoimien turvatarkastuksissa kuin virka-avuissa muille viranomaisille.

– Oikun työmoraali on periksiantamaton ja työn jälki on ollut aina moitteeton. Oikku on myös ollut voittamaton apu kehitettäessä räjähdekoiran käyttöä merellisissä olosuhteissa, perusteluissa todetaan.

Kennelliitto palkitsee vuosittain Vuoden virkakoirat. Oikun lisäksi palkinnon saivat tänä vuonna tullikoira Hessu, vankilakoira Hippi, poliisikoira Sampo ja rajakoira Clapton. Palkittavat koirat ovat tahoillaan valinneet Tulli, Puolustusvoimat, Rikosseuraamuslaitos, Poliisi ja Rajavartiolaitos.