Poliisi saa pian valmiiksi S-pankin asiakkaisiin kohdistuneen petossarjan tutkinnan

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo, että S-pankin petossarjan rikoksesta epäillyt 16- ja 23-vuotiaat espoolaismiehet tekivät noin 70 oikeudetonta tilisiirtoa S-pankin asiakkaiden tileiltä. He saivat haltuunsa arviolta 1 200 000 euroa. Tästä summasta poliisi on saanut takavarikoitua rikoshyötynä noin 500 000 euroa. Epäillyt lisäksi kirjautuivat noin 140 asiakkaan pankkitilille tietojärjestelmässä ollut haavoittuvuutta hyväksi käyttäen. Poliisi on henkilökohtaisesti yhteyksissä kaikkiin rikossarjan uhreihin.

Kesällä 2022 tapahtuneen laajan rahanpesu- ja maksuvälinepetossarjan rikosnimikkeinä tutkinnassa ovat törkeä maksuvälinepetos, maksuvälinepetos, törkeä rahanpesu sekä rahanpesu. Pääepäiltyjä on kaksi. Heidän lisäkseen poliisi epäilee useita henkilöitä rahanpesusta.

– Kaikki tutkinnan aikana kiinniotetut ja vangitut odottavat tällä hetkellä vapaalla esitutkinnan päättymistä sekä tulevaa syyteharkintaa. Syyteharkintaan rikoskokonaisuus saadaan vuoden 2023 alussa, kertoo tutkintaa johtava rikoskomisario Klaus Geiger.