Turun Vähäheikkilään avautuu toukokuussa urheilukeskus, jossa ratkotaan myös padelin Suomen mestaruudet

Rakennusliike Lapti Oy suunnittelee ja rakentaa kansainvälisen tason padelkeskuksen Turun Vähäheikkilään, uuden Pihlajaniemen asuinalueen kupeeseen. Urheilukeskus on noussut harjakorkeuteen ja keskuksen tulevana operaattorina toimii Padel Group. Keskuksen rakentaminen käynnistyi keväällä 2022, ja se avautuu toukokuussa 2023.

Kolmikerroksiseen liikuntakeskukseen on tulossa 13 padelkenttää, noin 1 000 neliön kuntosali, kolme golfsimulaattoria ja neljä saunaa. Lisäksi keskukseen tulee koulutus- ja neuvottelutiloja sekä ravintola- ja myymäläpalveluita. Pääkentillä pelattavia otteluita voi seurata 300 hengen kiinteästä katsomosta. Keskuksessa pelataankin tiedotteen mukaan Finnish Padel Tourin finaali vuonna 2023.

Laptin Lounais-Suomen aluejohtaja Kari Mäkelä kertoo tiedotteessa, että urheilukeskuksen rakentaminen on edennyt suunnitellussa aikataulussa, ja työmaalla on alkamassa talotekniikka-asennukset.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Urheilukeskuksen energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota hiilineutraali Turku 2029 -ilmastolinjausten mukaisesti, ja keskus on käytön aikana hiilidioksidipäästöiltään hiilineutraali. Rakennuksen energialuokka on A, ja energiaoptimoinnin avulla rakennuksen lämpöhäviöt minimoidaan. Keskuksen lämmityksessä ja viilennyksessä hyödynnetään maalämpöä, ja pelikenttien lämmityksestä ja viilennyksestä huolehtii vesikiertoiset kattosäteilijät, jotka takaavat tasaiset peliolosuhteet. Keskuksen bruttoala on noin 6 500 neliömetriä.

Lue myös: Vähäheikkilään rakennetaan kansainvälisen tason padelkeskus – Turkuun havitellaan padelin ammattilaisturnausta