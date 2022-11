Poliitikko, tietokirjailija Ele Alenius on kuollut 97 vuoden iässä – "Ele oli aina demokratian ja humanismin puolella"

Entinen kansanedustaja ja ministeri Ele Alenius on kuollut, kertoivat muun muassa Kansan Uutiset sekä Helsingin Sanomat sunnuntaina.

Alenius kuoli lauantaina 19. marraskuuta Helsingissä. Hän oli kuollessaan 97-vuotias.

Alenius teki pitkän uran politiikassa 1960- ja 1970-luvuilla, ja hänet tunnetaan pitkäaikaisena vasemmistojohtajana ja ideologina.

Alun perin hänestä ei kuitenkaan pitänyt tulla poliitikkoa, vaan tutkija. Näin hän kertoi STT:n merkkipäivähaastattelussa vuonna 2015.

Kesäkuussa 1925 Tampereella työläisperheeseen syntynyt Alenius väitteli valtiotieteen tohtoriksi vuonna 1958, mutta varsin pian hän sai huomata, että tiedemaailman portit pysyivät suljettuina Akateemisen sosialistiseuran entiselle puheenjohtajalle ja Suomen Kansan Demokraattisen Liiton (SKDL) jäsenelle.

Kun ura tieteen parissa ei auennut, Alenius päätyi politiikkaan. Vuonna 1965 hänestä tuli SKDL:n pääsihteeri ja kaksi vuotta myöhemmin puheenjohtaja. Eduskuntaan hänet valittiin vasemmiston suurvoiton myötä vuonna 1966. Hänestä tuli saman tien toinen valtiovarainministeri, ja hän toimi ministerinä kahdessa hallituksessa.

Ministerinä Alenius toimi vuoteen 1970 saakka ja kansanedustajana vuoteen 1977. Sen jälkeen hän toimi vielä 15 vuotta Suomen Pankin johtokunnan jäsenenä, kunnes jäi eläkkeelle vuonna 1992.

Kun vasemmistoliitto perustettiin jatkamaan SKDL:n ja konkurssiin kaatuneen SKP:n toimintaa, Alenius ei halunnut olla mukana. Hänestä tuli "riippumaton vasemmistolainen".

Alenius muistetaan myös monista julkaisuistaan, jotka käsittelivät sosialismia ja politiikkaa.

Eläkevuosien aikana tieteilijä ja pohdiskelija pääsivät Aleniuksessa valloilleen, ja hänen pohdintansa laajentuivat koskemaan myös ihmiskunnan ja maapallon tilaa.

Viimeisimmissä teoksissaan Alenius käsitteli planetarismiksi kutsumaansa ajattelua. Sen mukaan talous, tuotanto ja ihmisten toiminta tulisi järkeistää niin ihmisten kuin planeetankin kannalta kestävälle kehitykselle.

Ilmastonmuutoksen uhasta Alenius puhui myös STT:n merkkipäivähaastattelussa seitsemän vuotta sitten.

– Ihmiskunta on itse aikaansaanut suurimmat uhat olemassaololleen. Ydinsodan uhka on suurin. Toinen paha uhka on ilmastonmuutos. Toisaalta ihmiskunnalla on suuremmat mahdollisuudet ruveta hallitsemaan kehitystä kuin koskaan aikaisemmin. Tarvitaan suuri muutos.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tviittasi sunnuntai-iltana surunvalittelunsa Aleniuksen läheisille.

– SKDL:n entinen puheenjohtaja, vasemmistolainen ajattelija Ele Alenius on poissa. Ele oli aina demokratian ja humanismin puolella, valtavan sympaattinen ja positiivinen ihminen.