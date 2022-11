Reserviläisliitto Kari Salmisen komentoon

Valkeakoskelainen yrittäjä Kari Salminen, 55, on Reserviläisliiton uusi puheenjohtaja. Liittokokous valitsi Salmisen tehtävään Jyväskylässä lauantaina. Uuden puheenjohtajan kaksivuotinen kausi alkaa ensi vuoden alusta.

Salminen on toiminut kuluvan kauden Reserviläisliiton toisena varapuheenjohtana. Lisäksi hän on istunut liiton liittohallituksessa kymmenen vuotta. Sotilasarvoltaan Salminen on reservin vääpeli.

Reserviläisliiton väistyvä puheenjohtajana, liperiläinen Ilpo Pohjola, johti liittoa kolme puheenjohtajakautta.

Pohjola päättää kautensa tilanteessa, jossa liitto on saanut uusia jäseniä kuöuvan vuoden aikana (tammi-marraskuu) historialliset 10 000. Liiton kokonaisjäsenmäärä on nyt noin 47 000.