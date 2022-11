Paperiset osakekirjat jäävät historiaan – vasta kahdeksan prosenttia siirtovelvollisista taloyhtiöistä on hoitanut itsensä sähköiseen rekisteriin

LÄNNEN MEDIA

Taloyhtiöiden on ensin tehtävä omat siirtonsa. Vasta sitten kukin yksittäinen osakas pääsee siirtämään perinteikkäät osakekirjansa sähköiseen rekisteriin. Helsinkiläisen As. Oy Sompasaaren Sumpin taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Susanne Vatanen kertoi vuonna 2020 modernista talosta, jonka omistavat ja rakennuttivat sen asukkaat, ryhmärakentamismenetelmällä. Saunatiloista on näkymä Korkeasaareen.