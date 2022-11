Turun yliopistonmäen puutalot ja funkistalo Turussa suojellaan rakennusperintölailla

Ympäristöministeriö on vahvistanut Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tekemän rakennussuojelupäätökset. Turun yliopistonmäen neljä puutaloa ja funkisasuintalo suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

Yliopistonmäen puutalot ovat osa Turun tuomiokirkon pienimittakaavaisena säilynyttä kaupunkiympäristöä. Rakennukset ovat ulkoasultaan hyvin säilyneet, ja sisätiloissa on tallella kiinteää sisustusta kuten uuneja ja väliovia. Rakennuksilla on valtakunnallista merkitystä osana Yliopistonmäen historiallisesti kerrostunutta ympäristöä. Ne ovat myös merkittävä osa Koskenniemen aukiota reunustavia puutalokortteleita ja Turun keskustan harventunutta puurakennuskantaa. Aiemmin rakennukset olivat yliopiston käytössä. Tällä hetkellä rakennuksia ollaan palauttamassa asuinkäyttöön.

Funkistalo on arkkitehti Veikko Kyanderin vuonna 1932 suunnittelema asuinrakennus kone- ja korjauspaja R. Onnin omistajalle. Rakennus on Suomessa ainutlaatuinen keskustan tiiviiseen kaupunkirakenteeseen sovitettu funktionalistista tyyliä edustava asuintalo. Rakennus on ulkoasultaan säilynyt hyvin. 1970-luvun korjaus- ja muutostöissä sen sisätilat ovat sen sijaan muuttuneet suurelta osin. Alkuperäisistä huoneista on jäljellä entinen olohuone, sen yläpuolella oleva kattopaviljonki sekä sisäporraskäynti.