Ihminen todennäköisesti yli laidan Baltic Princessiltä, etsinnät käynnissä

Länsi-Suomen merivartiostosta kerrotaan, että hiukan ennen kolmea aamuyöllä perjantaina oli laivan henkilökunnalle ilmoitettu että ihminen oli joutunut veden varaan matkustaja-alus Baltic Princessiltä.

Ilmoittaja oli kertonut kyseessä olevan hänen kaverinsa, joka oli jollakin tapaa joutunut veden varaan aluksen peräosasta. Asialle ei ole löytynyt vahvistusta aluksen videovalvonnasta. Kadoksissa olevaa henkilöä on etsitty laivalta tähän mennessä tuloksetta.

Etsinnät aloitettiin perjantaina kello 7.30 aikoihin, kun pelastusviranomaisille ilmoitettiin mahdollisesta veden varaan joutumisesta. Maarianhaminasta hälytettiin etsintöihin partiovene ja Turun tukikohdasta meripelastushelikopteri.

Useita yksiköitä on etsimässä veden varaan joutunutta Ahvenanmerellä. Etsintöjä on painotettu Maarianhaminasta muutama meripeninkulma lounaaseen. Baltic Princess on ollut matkalla Turusta Ahvenanmaan kautta Kapellskäriin. Hammaruddan eteläpuolella on paikka, jossa alus hidastaa ja aluksella ei ole ollut silloin kovaa vauhtia. Merivartiostosta epäillään, että aluksesta tippuminen on tapahtunut tässä vaiheessa aluksen kulkua.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Länsi-Suomen merivartiosto kertoi aiemmin Twitterissä, että ihmisen epäillään joutuneen mereen matkustaja-alus Baltic Princessiltä Ahvenanmerellä.

Paikalla on merivartioston mukaan useita yksiköitä.

Henkilö epäillään joutuneen mereen matkustaja-alus Baltic Princessiltä Ahvenanmerellä. Etsinnät käynnisä. Useita yksiköitä paikalla.

En person misstänkts ha råkat i havet från passagerarfartyget Baltic Princess på Åland hav. Eftersökning pågår. Flera enheter på plats. — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) November 18, 2022

Juttua päivitetty merivartioston tiedoilla klo 10.31.