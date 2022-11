Suomelta kymmenes puolustustarvikelähetys Ukrainaan

Suomi jatkaa puolustustarvikeavun lähettämistä Ukrainaan. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö hyväksyi avun lähettämisen torstaina.

Kyseessä on kymmenes puolustustarvikeapulähetys Suomelta Ukrainalle. Puolustusministeriön mukaan lähetyksen arvo on 55,6 miljoonaa euroa. Yhteensä Suomi on toimittanut puolustustarvikeapua Ukrainalle 160,4 miljoonan euron arvosta.

– Ukraina tarvitsee edelleen tukea puolustaessaan maataan. Nyt lähetettävä kokonaisuus puolustustarvikkeita on laajuudeltaan tähän asti päättämistämme suurin, puolustusministeri Antti Kaikkonen sanoo ministeriön tiedotteessa.

Suomi ei kerro operatiivisista syistä avun sisällöstä, toimitustavasta tai aikataulusta.