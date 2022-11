Poliisi tutkii useita alaikäisten tekemiä vakavia ryöstörikoksia Vantaalla ja Keravalla – rikosnimikkeet vaihtelevat pahoinpitelystä tapon yritykseen

Poliisi tutkii useita alaikäisten tekemiä vakavia rikoksia Keravalla sekä eri puolilla Vantaata. Teot ovat tapahtuneet marraskuussa lyhyen ajan sisällä.

Keravan juna-asemalla 12- ja 13-vuotiaat pojat joutuivat alaikäisistä koostuvan poikaporukan ryöstön kohteeksi tiistaina 1. marraskuuta. Yksi epäillyistä tekijöistä tehosti ryöstöä näyttämällä kaarevaa karambit-tyylistä puukkoa. Saaliikseen tekijät saivat vaatteita, rahaa ja sähkötupakkaa. Poliisi tutkii asiaa törkeänä ryöstönä.

Vantaan Martinlaaksossa 17-vuotiaan nuoren epäillään ampuneen käsiaseella maata kohden lauantaina 5. marraskuuta. Ampumisen jälkeen joukko miehiä oli hyökännyt nuoren kimppuun ja pahoinpidelleet tämän. Tapauksen johdosta otettiin kiinni pahoinpitelystä epäiltynä kolme henkilöä, jotka ovat kaikki täysi-ikäisiä. Laukauksen ampunutta nuorta epäillään ampuma-aserikoksesta ja tapon yrityksestä.

Vantaan Myyrmäessä maanantaina 7. marraskuuta tapahtuneessa tapon yrityksenä tutkittavassa tapauksessa epäiltynä ovat kaksi 16-vuotiasta nuorta, joiden epäillään puukottaneen 15-vuotiasta uhria useita kertoja eri puolille kehoa. Uhri sai vakavia sairaala- ja leikkaushoitoa vaativia vammoja. Tilanne oli saanut alkunsa siitä, kun uhri seurueineen on pakottanut epäillyt autoon ja kuljettanut toiseen kaupunginosaan. Toisessa kaupungin osassa tilanne eteni käsikähmään seurueiden välillä. Autoseurueen jäseniä epäillään törkeästä ryöstöstä ja vapaudenriistosta.

Vantaan Koivukylässä torstaina 10. marraskuuta tapahtuneessa törkeänä ryöstönä tutkittavassa tapauksessa 14 -vuotiaalta nuorelta ryöstettiin takki teräaseella uhkaamalla. Epäiltyinä tekijöinä on neljä 15-vuotiasta nuorta.

– Näihin edellä mainittuihin tapauksiin poliisilla on ollut kiinniotettuna useita alaikäisiä henkilöitä. Rikosnimikkeet näissä tapauksissa ovat vakavia ja vaihtelevat pahoinpitelystä törkeään ryöstötön ja aina tapon yritykseen saakka. Tapon yrityksen minirangaistus on kahdeksan vuotta vankeutta ja törkeässä ryöstössä rangaistusasteikko on 2–10 vuotta vankeutta. Teoista on odotettavissa tuntuvia rangaistuksia, kertoo nuorten tutkintaryhmän rikoskomisario Sampsa Aukio poliisin tiedotteessa.

Aukio korostaa, että poliisi suhtautuu vakavasti nuorten ryöstörikollisuuteen.

– Esitutkinnassa poliisi on käyttänyt tapauksissa epäiltyihin henkilöihin kovia pakkokeinoja. Nuoria on muun muassa vangittu, pidätetty, määrätty matkustuskieltoon sekä ilmaisukieltoon ja kiireellisiä sijoituksiakin on tehty.