Turku selvittää laajaa kaupunkilaisten henkilötietoihin kohdistunutta tietoturvaloukkausta – tietoja urkkineen varhaiskasvatuksen viranhaltija irtisanottu

Turun kaupunki selvittää tietoturvaloukkausta, jossa varhaiskasvatuksen viranhaltija on oikeudettomasti katsonut henkilötietoja asiakastietojärjestelmästä. Viranhaltijan palvelussuhde Turun kaupunkiin on päätetty.

Laajaksi kuvailtu henkilötietojen tietoturvaloukkaus havaittiin Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudessa perjantaina 4. marraskuuta. Loukkaus kohdistui asiakastietojärjestelmän osioon, josta voi tehdä hakuja Turun kaupungin asukastietoihin. Järjestelmästä selviää muun muassa henkilöiden sosiaaliturvatunnuksia, osoitetietoja ja perhesuhteita. Tiedossa ei ole, että viranhaltija olisi hyödyntänyt asiattomasti katselemiaan tietoja.

Turun kaupungin varhaiskasvatuksen palvelualuejohtajan Vesa Kulmalan mukaan vielä ei ole selvillä, kuinka moneen ihmisen henkilötietoihin tietoturvaloukkaus on kohdistunut.

– Teemme vielä lokitietojen tarkastelua ja selvitämme asiaa. Yksittäisistä henkilöistä ei kuitenkaan puhuta, Kulmala sanoo.

Tietoja urkkinut työskenteli Kulmalan mukaan hallinnon tehtävissä. Henkilön motiivi ei ole tiedossa.

– Ehkä siinä oli taustalla kyseisen henkilön tiedonhalu, Kulmala toteaa.

Asia havaittiin lokitiedoista kaupungin sisäisten selvitysten kautta. Turku selvittää tietoturvaloukkauksen tarkempaa ajankohtaa. Tietosuojaa valvovalle viranomaiselle on tehty ilmoitus tietoturvaloukkauksesta 9. marraskuuta. Asiasta tehdään myös tutkintapyyntö poliisille.

Asia ei vaadi Turun kaupungin asukkailta toimenpiteitä, vaan viranomainen selvittää asiaa ja ottaa yhteyttä tarvittaessa.

Turun kaupunki kertoo työnantajana kiinnittäneensä varhaiskasvatuksen palvelualueen johdon huomiota muun muassa järjestelmien käyttöoikeuksien ja lokitietojen tarkastelun tärkeyteen.

– Toki käytäntöjä on edelleen vielä syytä parantaa. Lähtökohta on se, että meidän pitää toimia tietoturvallisesti ja on olemassa ohjeet, miten järjestelmien kanssa tulee toimia, Kulmala sanoo.