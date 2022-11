Asiakas ei saanut palvelua ruotsiksi Turun vammaispalveluissa – kaupunki joutui maksamaan korvauksia syrjinnästä

Turun kaupunki joutui maksamaan 1500 euroa korvausta syrjinnästä asiakkaalle, joka ei pyynnöstään huolimatta saanut palvelua ruotsiksi Turun kaupungin vammaispalveluissa.

Ruotsinkielinen henkilö sai kaupungilta kirjeen, jossa häntä pyydettiin ottamaan yhteyttä kaupungin vammaispalveluun. Henkilö soitti asiakaspalveluun, jonka työntekijä ei puhunut ruotsia. Asiakaspalvelija kertoi jättävänsä soittopyynnön, jotta ruotsinkielinen asiakaspalvelija voisi soittaa yhteydenottajalle takaisin. Puhelinkeskustelu käytiin siten, että asiakaspalvelija puhui suomea ja yhteydenottaja ruotsia. Ruotsinkielisen asiakaspalvelijan takaisinsoittoon kului yli viikko.

Perustuslaissa ja kielilaissa turvataan ruotsinkielisten oikeudet käyttää äidinkieltään viranomaisten kanssa asioidessa.

– Tässä tapauksessa ruotsinkielisten palvelujen epäonnistuminen oli myös yhdenvertaisuuslain vastaista vammaiseen henkilöön kohdistuvaa syrjintää. Viranomaisilla on velvollisuus varmistaa, että palvelu ja asiointi onnistuu ruotsiksi ja suomeksi. Meille tulleet yhteydenotot osoittavat, että kielellisten oikeuksien toteutumisessa on ongelmia kaikilla elämänalueilla, mutta erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, erityisasiantuntija Robin Harms sanoo tiedotteessa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti tapauksessa sovintoa. Valtuutettu kuitenkin katsoi, että koska yhteydenottaja oli joutunut odottamaan takaisinsoittoa yli viikon, oli häntä kohdeltu huonommin hänen kielensä vuoksi kuin vastaavassa tilanteessa olevaa suomenkielistä henkilöä olisi kohdeltu. Tilanteen arvioinnissa otettiin huomioon myös se, että yhteydenottajalla on ollut vastaavanlaisia ongelmia kaupungin kanssa jo useamman vuoden ajan.

Syrjintäkorvauksen lisäksi Turun kaupunki sitoutui sovinnossa varmistamaan, että Turun kaupungin henkilökunta tuntee kielilain ja yhdenvertaisuuslain asettamat vaatimukset ruotsinkieliselle palvelulle sekä varmistamaan, että henkilökuntakapasiteetti tulevaisuudessa riittää myös ruotsinkielisen palvelun toteuttamiseen.

Turun kaupunki on ilmoittanut ryhtyneensä toimenpiteisiin kielellisten oikeuksien turvaamiseksi ja kielellisten oikeuksien toteutumisen edistämiseksi. Turun kaupungilla on muun muassa käytössä kielilisät, joita maksetaan työntekijöille, jotka käyttävät tehtävässään sekä suomea että ruotsia. Lisäksi Turun kaupunki on järjestänyt säännöllisiä kielikoulutuksia, joihin työntekijät ovat voineet osallistua työaikana. Valtuutettu pitää kaupungin järjestelyjä ja toimenpiteitä tarpeellisina.