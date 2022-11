Nuuskaa salakuljetettu ammattimaisesti Suomeen veneillä ja autoilla, veroja vältetty noin 700 000 euron arvosta

Tulli on tutkinut ammattimaista nuuskan salakuljetusta ja välitystä Ruotsista Suomeen. Ajoneuvoilla ja veneillä rajan yli salakuljetettu nuuska on päätynyt pääosin Etelä-Suomeen. Vältettyjen verojen määrän arvioidaan olevan noin 700 000 euroa.

– Toiminta on ollut ammattimaista. Esitutkinnassa olleessa rikoskokonaisuudessa nuuska on tuotu ensin rajan yli Suomeen ja levitetty edelleen useiden rikoskumppaneiden avustuksella Etelä-Suomen markkinoille. Nuuskaa on tuotu ajoneuvoilla maanteitse rajanylityspaikkojen kautta sekä veneillä Perämeren pohjukan yli, kertoo tutkinnanjohtaja Pekka Jauhola.

Viime talvena poliisin liikennevalvonnan yhteydessä Pohjois-Suomessa havaittiin henkilöauton olevan lähes täynnä nuuskaa. Tulli takavarikoi nuuskan ja aloitti esitutkinnan. Tutkinnassa selvisi, että ajoneuvon kuljettaja oli vuoden aikana tuonut laittomasti nuuskaa Ruotsista Tornion kautta maahan ja välittänyt sitä edelleen pääasiassa Etelä-Suomeen yhteensä noin 1500 kg.

Laittomasti maahantuodun ja kulutukseen välitetyn nuuskan vältettyjen verojen määrä on noin 700 000 euroa. Asiaa tutkittiin törkeänä veropetoksena ja salakuljetuksena.