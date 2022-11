Tukes: Puurakenteisia katoksia ja varastoja sortunut vääränlaisten ruuvien vuoksi – rautakaupat myyvät ruuveja puutteellisin tiedon

Vääräntyyppisten ruuvien käyttö on aiheuttanut useita vaaratilanteita puurakenteisten telineiden ja rakennelmien sorruttua. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tietoon on tullut tapauksia, joissa esimerkiksi itse tehdyt katokset ja varastot tai rakennus- tai huoltotöitä varten rakennetut telineet ovat sortuneet ruuviliitoksen petettyä. Tapauksissa kuiviin sisätiloihin tarkoitettuja ruuveja on käytetty kantaviin väliaikaisiin ja pysyviin puurakenteisiin ulkotiloissa.

Tukes testautti eri valmistajien ruuveja ja selvitti, millaisin tiedoin irtoruuveja myydään kuluttajille ja ammattilaisille. Tukesin havaintojen mukaan rautakaupoissa ei kerrota riittävän tarkkaan, mihin käyttötarkoitukseen irtokappaleittain myytävien ruuvien, niin sanottujen kiloruuvit soveltuvat, jolloin ostajan on vaikea valita oikeanlainen ruuvi oikeaan käyttötarkoitukseen.

Rautakauppoihin tehdyillä valvontakäynneillä havaittiin, että irtoruuvien ilmastorasitusluokkaa ja tietoa ruuvien tuotehyväksynnästä ei esitetä irtotavarahyllyillä riittävän selkeästi. Hyvin usein tieto puuttui kokonaan.

– Näiden tietojen pitäisi olla aina riittävän hyvin esillä, jotta kuluttaja tai ammattilainen tietäisi, missä olosuhteissa ruuveja voi käyttää. Yleensä irtokappaleittain myytävät ruuvit ovat sähkösinkittyjä C1

-ilmastorasitusluokan ruuveja, jotka on tarkoitettu vain kuiviin sisätiloihin, sanoo ylitarkastaja Petri Kulmala Tukesin tiedotteessa.

Kulmala korostaa, että kuluttajien tulisi kiinnittää huomiota pientenkin rakennelmien ja rakennusten käyttöturvallisuuteen vaikuttaviin rakenteellisiin liitoksiin ja käyttää niissä oikeanlaisia rakennustuotteita.

– Normaalisti talonrakentamisessa on mukana aina rakennesuunnittelija, joka mitoittaa rakenteet ja valitsee oikeantyyppiset ja -kokoiset ruuvit puuliitoksiin. Tukes suosittelee turvallisuussyistä ottamaan ammattilaisen mukaan myös lupavapaisiin rakennuksiin ja rakennelmiin suunnittelemaan kantavat puuliitokset.

Kulmala muistuttaa, että myös niiden rakennusten, jotka eivät esimerkiksi kunnan tai kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan ole luvanvaraisia, on täytettävä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset käyttöturvallisuuden osalta.

Suomessa ulkotiloihin tarkoitettuihin rakenteellisiin puuliitoksiin on käytettävä säänkestäviä ruuveja, eli vähintään C2-ilmastorasitusluokkaan tarkoitettuja ruuveja. Ilmastorasitusluokan ilmoittaminen ei sisälly standardin vaatimuksiin, mutta osa valmistajista ilmoittaa sen. Ilmastorasitusluokka esitetään aina CE-merkinnästä erikseen paketissa tai pakettia seuraavissa dokumenteissa.

Tukes testauttamissa ruuveissa suurimmassa osassa havaittiin puutteita, eivätkä niiden ominaisuudet vastanneet niistä annettuja tietoja. Useamman valmistajan ruuvit eivät täyttäneet standardin vaatimuksia eivätkä ilmoitettuja suoritustasoja. Myös suoritustasoilmoitusten sisällöissä oli puutteita. Osassa ei esimerkiksi ilmoitettu lainkaan ruuvin mitoitustietoja, kuten kierteisen varren sisämittaa, kierrepituutta, eikä kannan halkaisijamitta. Näitä mittoja tarvitaan puuliitoksien kuormituskestävyyden laskennassa.

Osa testatuista ruuveista ei ollut pituudeltaan standardin mukaisia. Kahdella valmistajalla myötömomentti- ja vetomurtokestävyydet olivat ilmoitettuja arvoja pienemmät, eivätkä ne täyttäneet standardissa näille ominaisuuksille asetettuja vaatimuksia.

Tukes selvittää testauksessa ilmenneitä puutteita ruuvien maahantuojien ja jakelijoiden kanssa ja varmistaa, että korjaavilla toimenpiteillä ruuvit vastaavat suoritustasoilmoituksessa esitettyjä arvoja.