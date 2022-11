Yhdysvaltalaislähde AP:lle: Kaksi kuollut venäläisohjusten iskeydyttyä Puolaan, Puolan johtajat hätäkokouksessa

Kaksi ihmistä on kuollut Venäjän ohjusten iskeydyttyä Nato-maa Puolan puolelle, kertoo yhdysvaltalainen tiedustelulähde uutistoimisto AP:lle.

Puola ilmoittaa kutsuneensa hätäistuntoon kansallisesta turvallisuudesta vastaavan neuvoston. Puolan hallituksen tiedottaja Piotr Müller kertoi Twitterissä pääministeri Mateusz Morawieckin kutsuneen kokouksen kriisitilanteen takia.

Ilmoitus hätäistunnosta tuli sen jälkeen, kun vahvistamattomien tietojen mukaan venäläiset ohjukset olivat iskeytyneet Nato-maa Puolan puolelle lähellä Ukrainan rajaa.

Latvian puolustusministeri Artis Pabriks sanoo Twitterissä Venäjän iskeneen Puolan alueelle.

Unkarin pääministeri Viktor Orban on kutsunut koolle maan puolustusneuvoston, koska öljyntuonti Venäjältä Unkariin johtavasta öljyputkesta on loppunut ja Puolaan on iskeytynyt ohjus, kertoi pääministerin tiedottaja Zoltan Kovacs Twitterissä.

