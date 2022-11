Muu Jauhismurun tuote-eriä vedetään takaisin – soijattomaksi ilmoitettu tuote sisältääkin soijaa

Espoolainen Meeat Food Tech Oy on ilmoittanut takaisinvedosta, joka koskee Muu Jauhismurun 200 gramman pakkauksia.

Uudessa pakkauksessa on maininta soijattomuudesta, vaikka tuotteessa on soijaa. Takaisinveto koskee tuote-eriä, joiden viimeinen käyttöpäivä on joko 18.11., 23.11., 24.11. tai 30.11.2022.

Yrityksen mukaan kyseiset erät ovat muuten laadultaan moitteettomia, eivätkä aiheuta haittaa henkilöille, joilla ei ole soija-allergiaa.