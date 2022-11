Turku testaa jatkossa ruotsin kielikylpyopetukseen pääsijät

Turku aikoo jatkossa testata kaikki ne esikoululaiset, jotka haluavat peruskoulussa kielikylpyopetukseen. Testi tehdään esikoulun loppupuolella kevätlukukaudella. Tarkoituksena on varmistaa, että peruskoulun kielikylpyopetukseen tulevilla oppilailla on riittävät kielelliset valmiudet kaksikieliseen opetukseen.

Aiemmin kaikki Kerttulin päiväkodin ruotsin kielikylvyssä olleille lapsille osoitettiin paikka Luostarivuoren koulun Martin yksikön kielikylpyluokalta. Muutoksen myötä mahdollisuus päästä kielikylpyopetukseen peruskoulussa on mahdollista myös muille kuin Kerttulin kielikylpyesikoululaisille, jos lapsi saa testauksessa hyväksyttävän tuloksen ja jos ryhmässä on tilaa. Maksimioppilasmäärä on 25.

Jatkossa Kerttulin kielikylpyeskarissa olleet, jotka eivät saa hyväksyttävää testitulosta, aloittavat peruskoulun omassa lähikoulussaan.

Testin toteuttaa Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskus.

Myös hakeminen Kerttulin päiväkodin kielikylpyyn muuttuu. Vuonna 2018 tai myöhemmin syntyneille lapsille haetaan aloituspaikkaa sähköisesti. Aikaisemmin lapsensa jonoon ilmoittaneiden huoltajien tulee hakea paikkaa sähköisesti, jotta voidaan varmistaa, että aikaisemmin jätetty ilmoitus on edelleen ajankohtainen.

Kielikylpy alkaa sen vuoden elokuussa, joilloin lapsi täyttää viisi vuotta. Kerttuliin valituilla lapsilla on mahdollisuus jatkaa suoraan Kerttulin kielikylpyesiopetukseen. Tämä on tarkoitettu ensisijaisesti turkulaisille lapsille.

Päätös kielikylpyopetukseen ottamisen laajentamisesta tehtiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa vuonna 2019.