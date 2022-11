Suurin osa mopomiittien järjestäjistä muistaa tehdä ilmoituksen poliisille Lounais-Suomessa

Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella on järjestetty kuluvan vuoden aikana yhteensä 26 kokoontumisajot, joista on ilmoitettu poliisille etukäteen ja joilla on tarvittavat luvat. Tapahtumat ovat olleet mopomiittejä ja autojen cruising-tapahtumia.

Poliisin tietoon on tullut yhteensä 34 kokoontumisajot tänä vuonna. Kahdeksan kokoontumista on siis järjestetty niin, että järjestäjät eivät ole olleet yhteydessä poliisin etukäteen.

Poliisi on tyytyväinen siihen, että suurimmasta osasta tapahtumia on tullut poliisille etukäteen tieto. Taustalla on kolmen vuoden ajan tehty yhteistyö poliisin, muiden viranomaisten ja mopomiittijärjestäjien välillä. Järjestäjät ovat saaneet koulutusta muun muassa yleisötilaisuusilmoituksen, pelastussuunnitelman sekä ensiapu- ja liikenteenohjaussuunnitelman tekemisessä.

– Haluamme yhdessä ohjata alaikäisiä oikeaan, yhteiskunnan haluamaan käyttäytymismalliin. Jos meneillään oleviin kokoontumisajoihin puututaan vain sanktioiden muodossa, toimet eivät välttämättä palvele tavoitteiden saavuttamista, sanoo komisario Harri Aaltonen tiedotteessa.

Hänen mukaansa työ näkyy jo niin, että kansalaisten mopomiittejä koskevat yhteydenotot hätäkeskukseen ovat vähentyneet.

Turun seudulle juurrutettu toimintamalli otetaan seuraavaksi käyttöön Salon seudulla, Porissa ja Raumalla.