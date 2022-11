Vähävaraisten joulujuhla järjestetään Logomossa parin vuoden tauon jälkeen – avuntarve on suurempaa kuin koskaan Operaatio Ruokakassin historiassa

Ilmaisia ruokakasseja vähävaraisille jakava Operaatio Ruokakassi ry järjestää yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa vähävaraisten joulujuhlan Logomossa 23. joulukuuta 2022. Tapahtuma tekee paluun kahden vuoden tauon jälkeen, sillä se jouduttiin perumaan vuosina 2020 ja 2021 pandemian takia.

Joulujuhla nojaa lahjoituksiin, joiden turvin hankitaan Varsinais-Suomen vähävaraisille jouluruokaa sekä lapsille ja nuorille joululahjoja. Joulukeräys alkaa tänään tiistaina 15. marraskuuta ja siihen voi osallistua 20. joulukuuta asti.

Rahalahjoitusten lisäksi Operaatio Ruokakassi ottaa vastaan joululahjoja. Kauppakeskus Myllyssä ja Länsikeskuksen Tokmannissa on joulukuuset, joihin on kerätty lasten joululahjatoiveita. Kuusesta voi ottaa haluamansa toiveen, hankkia lahjan ja palauttaa sen keräyspisteeseen.

Keräyksen tuotoilla toteutetaan lisäksi joulukalenteritempaus Operaatio Jouluaamu, jossa kymmenille perheille annetaan lahjaksi jouluruokaa, hygieniatuotteita, vaatteita ja leluja.

Operaatio Ruokakassin toiminnanjohtaja Julia Lastunen kertoo, että joulujuhlalle riittää kysyntää. Tiedotteen mukaan Logomoon pääsee arviolta tuhat ensimmäisenä paikalle saapuvaa ruokailijaa, mutta silti on epävarmaa, mahtuvatko kaikki halukkaat mukaan.

– Ruoka-avun perustyö on suuressa ahdingossa, sillä avuntarve kasvaa jatkuvasti ja kiihtyvällä tahdilla. Alkaa valitettavasti olla jo päivittäinen ilmiö, että avustuspisteillämme jonossa on enemmän ihmisiä kuin ruokakasseja riittää, sanoo Lastunen.

– Olemme pitkälti lahjoitusten varassa, ja tarve niille on kovempi kuin koskaan Operaatio Ruokakassin 15-vuotisen historian aikana.

Lastusen mukaan ruoka-avun pariin ohjataan monia Suomeen saapuneita ukrainalaisia, mutta tilanne on poikkeuksellisen haastava myös kotimaan vähävaraisille nousseiden elinkustannusten takia.

Yhden ruokakassin kokoamisen ja jakelun kustannus on noin 1,50 euroa. Operaatio Ruokakassilla on ruoanhakupisteitä ympäri Varsinais-Suomea, ja jokaisena arkipäivänä on avoinna paikka, josta voi hakea ruokakassin.