Juttusarjassa selvitetään, kuinka Suomi varautuu sähkökatkoihin.

Mitä tarvitaan, kun teräsromu sulatetaan juoksevaksi 1600 asteen uunissa? Vastaus: tarvitaan sähköä, aivan valtavasti sähköä.

Salossa toimivan Leino Groupin, ennen Leinovalu -nimellä tunnetun valimon toimitusjohtaja, teollisuusneuvos Liisa Leino ei kerro, kuinka paljon sähköä teollisuusyritys käyttää. Se on liikesalaisuus. Mutta on selvää, että sähköä kuluu enemmän kuin paljon.

– Olemme yksi Salon suurimmista sähkönkuluttajista, hän toteaa.

Sähkö on myös yksi suurimmista kulueristä noin 16 miljoonan liikevaihtoa tekevällä yrityksellä. Teollisuusyritys on toki varautunut sähkön hintaan futuureilla, eli lukitsemalla sähkön hinnan etukäteen.

– Teemme sopimukset sähkön hankinnasta vuosiksi eteenpäin, Leino kertoo.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan laittaa Suomen energiajärjestelmän tulevana talvena koetukselle. Suomessa on pitkästä aikaa herätty sähköpulan vaaraan.

Pahimmillaan sähköpula voi lamauttaa koko sähköjärjestelmän. Suurhäiriön jälkeen sähköjen palautuminen veisi tunteja, pahimmillaan jopa päiviä.

Leino Groupin valimolla ei ole esimerkiksi varageneraattoreita.

– Sähkö on meille erittäin merkittävä asia ja siksi olemme keskustelleet näistä asioista todella paljon, sekä yrityksen sisällä, että Fingridin kanssa, Liisa Leino kertoo.

Teollisuuslaitoksessa sähkökatkoksilla voi olla paljon pitempiaikaisia seurauksia, kuin itse katkoksen aika.

– Jos tulisi useamman tunnin sähkökatkos, niin kaikki pysähtyy ja laitos joudutaan ajamaan kokonaan alas. Tuotannon ajaminen taas ylös ei ole aivan yksinkertainen tai nopea asia, Leino kertoo.

Leino Group kuuluu Suomen huoltovarmuusketjuun.

– Joten toivottavasti emme ole ensimmäisiä, joilta sähköt katkaistaan ja valot sammutetaan, Liisa Leino sanoo.

Vanhan teollisuushallin katolla on 100 metriä pitkä aurinkopaneeli, mutta Leino Groupin kaltaisessa yrityksessä ne ovat näennäinen apu.

– Sen tuotto riittää meillä lähinnä konttorin sähköntarpeisiin, Liisa Leino kertoo.

Hänen mukaansa yrityksessä on toki suunniteltu kaikin keinoin, miten sähköä voitaisiin säästää. Tuotantoa on pyritty optimoimaan. Selvää kuitenk in on, että teräsromun sulattaminen sähköuuneissa vie erityisen paljon energiaa.

– Toki esimerkiksi alumiinin tekemisessä sähkökulutus nousee vielä aivan eri sfääreihin, Leino pohtii.

Liisa Leino edustaa perinteikkään salolaisen valimoyrityksen omistajasuvun neljättä sukupolvea. Hänen isänsä, Heikki Leino luotsasi alun perin moni- alayrityksenä toimineen yhtiön puhtaaksi valimoyritykseksi vuodesta 1976 alkaen. Yritys perustettiin jo vuonna 1898.

– Valmistelemme pikku hiljaa yhtiön 125-vuotisjuhlia, Leino kertoo.

Valimon uuneja on vuosien saatossa lämmitetty sekä puulla että koksilla ja nykyisin lämmitysmuotona on ainoastaan sähkö.

Salon-tehtaalle on hiljattain tehty kolmen miljoonan euron investoinnilla uusi, moderni teräsvalimolinja. Uusi valu- ja jälkikäsittelylinja kasvatti merkittävästi yhtiön nykyisen teräsvalimon kapasiteettia.

Yrityksellä on myös konepaja, jossa valukomponentit koneistetaan asiakkaalle valmiiksi. Yhtiö halusi panostaa tilanteessa, jossa suuret konerakentajat pohtivat alihankintaketjujaan, kun korona kuritti saatavuutta paitsi Aasiasta, myös Euroopasta. Leino Group pystyy tarjoamaan valut lähellä asiakasta.

– Viemme itse puolet tuotannosta suoraan ja välillisesti yli 90 prosenttia tuotannosta päätyy ulkomaille, Leino kertoo.

Kaikki sulatettava teräs on kierrätettyä eli teräsromua. Raudan valamisesta Leino Group päätti luopua joitain vuosia sitten.