Ely-keskus ei määrää rakennusperintölain mukaista vaarantamiskieltoa Raisiossa sijaitsevalle Harkko-nimiselle rakennukselle. Rakennus on toiminut kunnantalona, kirjastona ja museona.

Raisio-seura haluaisi suojella rakennuksen, ja se on hakenut vaarantamiskieltoa. Kaupunki on rakennuksen purkamisen kannalla, ja se on vastustanut vaarantamiskiellon asettamista.

Raisio-seura haluaisi suojella myös Harkon vieressä sijaitsevan, aikanaan kunnan virkailijoiden asuinkerrostalona toimineen rakennuksen.

Ely-keskus ei myönnä vaarantamiskieltoa myöskään tälle rakennukselle.

Raisio-seura esitti vaarantamiskieltoa huhtikuussa. Ely-keskus kuuli asiassa erityisesti Raision kaupunkia, joka omistaa rakennukset.

Ely-keskus voi rakennusperintölain nojalla kieltää vaarantamiskiellolla sellaiset toimenpiteet, jotka vaarantaisivat rakennuksen kulttuurihistoriallista merkitystä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Se katsoi päätöksessään, että vaarantamiskiellon määrääminen ei ole perusteltua. Se muistuttaa, että rakennusten kulttuurihistoriallista merkitystä vaarantavat toimenpiteet ovat kiellettyjä jo pelkän rakennussuojeluasian vireilläolon perusteella.

Päätös rakennussuojeluasiassa annetaan myöhemmin, kun Museovirasto on antanut asiassa lausunnon ja asianomaisia on kuultu.

Lue lisää:

Seura esittää Raision Harkon suojelua – kaupunki kallistunut purkamisen kannalle

Raisio yhä Harkon purkamisen kannalla – Raisio-seura haluaa suojella rakennuksen