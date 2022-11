Ammatti- ja opiskelijajärjestöt jyrähtivät Rauman opettajankoulutuslaitoksen sulkemisajatuksesta: "Suunnitelma on käsittämätön"

Turun yliopiston säästötoimenpidesuunnitelmat tyrmistyttävät opetusalan ammatti- ja opiskelijajärjestöjä.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Suomen opettajaksi opiskelevien liitto SOOL ottavat maanantaiaamuna jyrkästi kantaa Turun yliopiston suunnitelmiin.

Yliopisto kertoi marraskuun alussa käynnistävänsä talouden tasapainottamisohjelman, koska sen tulosennuste on pudonnut peräti 20 miljoonaa euroa tappiolle. Säästöjä etsittäessä yliopisto aikoo arvioida uudelleen muun muassa tutkimusasemien ja Rauman ja Porin kampusten asemaa.

Järjestöt kertovat tiedotteessaan vastustavansa Turun yliopiston suunnitelmia siirtää opettajankoulutuksen tutkinto-ohjelmat Raumalta Turkuun. Opettajankoulutuksen tutkinto-ohjelman siirtyessä Turkuun myös Rauman Normaalikoulun asema olisi uhattuna.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ne eivät myöskään hyväksy yliopiston ajatuksia lakkauttaa käsityökasvatuksen tutkinto-ohjelma. Järjestöjen mielestä suunnitelmat hankaloittaisivat opettajapulaa entisestään.

– Turun suunnitelma on käsittämätön ja valitettava osoitus opettajankoulutuksen arvostuksen puutteesta. Koko syksy on keskusteltu opettajapulasta ja erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien koulutuspaikkojen lisäämistarpeesta, ja Turku päättää hankaloittaa opettajapulaa entisestään. Päinvastoin nyt tulee entistä vahvemmin resursoida sekä opettajankoulutukseen että opetuksen laatuun ja varmistaa kelpoisten opettajien saatavuus. Oppimisen ja osaamisen tason lasku on jo hälyttävä, Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtaja Katarina Murto toteaa tiedotteessa.

OAJ:n erityisasiantuntija Hanna Tanskanen näkee suunnitelman olevan perusteeton ylimitoitettu taloudellisesta näkökulmasta.

Suomen opettajaksi opiskelevien liiton SOOLin puheenjohtaja Hanna Rahkonen toteaa tiedotteessa, että alasajolla olisi paitsi merkittävät paikalliset, myös valtakunnalliset vaikutukset.

– Alan kehitystä seuratessa ei voi olla huomaamatta, että laaja-alainen opettajapula ei ole enää kaukainen, vaan todellinen ja lähestyvä kauhukuva. Suomella ei ole opetuksen ja kasvatuksen kärkimaana varaa leikata opettajankoulutuksesta, tai emme enää pysty lunastamaan tuota kärkipaikkaa, puheenjohtaja Rahkonen sanoo tiedotteessa.

Rauman kampuksella toimii opettajankoulutuksen peruslinjojen lisäksi käsityökasvatuksen tutkinto-ohjelma sekä Raumalla kehitetty Suomen ainoa yliopistollinen harjoittelupäiväkoti Pikkunorssi. Opettajankoulutuksen historia Rauman Seminaarimäellä ulottuu yli 120 vuoden taakse.

Suomessa on 2010-luvulla lakkautettu kolme opettajaksi opiskelevien kampusta Kajaanissa, Hämeenlinnassa ja Savonlinnassa. Järjestöjen mukaan kaikilla näillä alueilla lakkauttaminen on vaikuttanut kelpoisten opettajien saatavuuteen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lue myös: Turun yliopisto käynnistää muutosneuvottelut talouden tasapainottamiseksi, koskee 250 henkilöä

Pääluottamusmies: "Tuntuu että tämä lamauttaa yhteisön joksikin aikaa" – yliopiston muutosneuvotteluiden laajuus yllätti