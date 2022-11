Sähkönkulutuksen mobiilisovellusten suosio räjähti – Fingrid kertoo jatkossa sähköpulasta, muissa sovelluksissa hintavahteja ja aikasuosituksia

Sähkön pörssihintaa erilaisilla mobiilisovelluksilla seuraavien suomalaisten määrä on kasvanut kuluvan vuoden aikana. Esimerkiksi kantaverkkoyhtiö Fingridin Tuntihinta-sovelluksen käyttäjämäärä on yli kolminkertaistunut alkusyksyn jälkeen, yhtiöstä kerrotaan STT:lle.

– Sovelluksella oli tuolloin yhteensä 60 000 käyttäjää Android- ja iOS-puhelimilla, Fingridin viestintäpäällikkö Marjaana Kivioja sanoo.

– Viimeisimmän tiedon mukaan käyttäjiä on yli 200 000. Sovellusta on ladattu erittäin paljon, ja sen suosio on kasvanut voimakkaasti.

Tuntihinta-sovelluksella pystyy seuramaan sähkön tuntikohtaista pörssihintaa. Siinä ei ole varsinaisia energiansäästöön liittyviä ominaisuuksia, mutta sovellus alkaa pian varoittaa sähköpulasta.

– Sovellukseen ollaan tuomassa ominaisuutta, joka kertoo lähestyvästä sähköpulasta. Ominaisuuden on tarkoitus tulla käyttöön vielä marraskuun aikana, Kivioja sanoo.

Jos sähköpulan vaara alkaa vaania, sovellus lähettää käyttäjälleen puhelimeen ilmoituksen.

– Sähköpulassa on kolme asteikkoa. Ominaisuus toimii niin, että ennen kuin siirrytään ensimmäiselle asteikolle, sovellus lähettää viestin, että sähköä kannattaa alkaa säästää, Kivoja selittää.

Helenin sovelluksella kymmeniätuhansia uusia käyttäjiä

Energiayhtiö Helenistä kerrotaan STT:lle, että yhtiön mobiilisovelluksen käyttäjämäärä kasvoi heinä-syyskuussa 80 000 asiakkaalla. Yhteensä käyttäjiä on 350 000, digijohtaja Tuomas Teuri Heleniltä kertoo.

– Määrä vastaa yli puolta Helenin kaikista kuluttaja-asiakkaista. Sovelluksen päivittäisen käytön määrä on kaksin–kolminkertaistunut viime keväästä.

Sovelluksella pystyy muun muassa seuraamaan sähkön pörssihintaa ja kulutustaan.

– Sovelluksemme tarjoaa näkymän asiakkaan omaan energiankulutukseen. Jos asiakkaalla on aurinkopaneeleja, sieltä näkee myös oman energiantuotantonsa, sovelluksen tuoteomistaja Laura Juvas Heleniltä kertoo.

Sovellukseen on lisätty syksyn aikana myös energiansäästössä avustavia ominaisuuksia.

– Sovelluksella pystyy esimerkiksi tilaamaan hintavahdin pörssisähkön hintapiikeistä. Lisäksi sieltä löytyy kuvaaja, joka esittää yleisellä tasolla Suomen sähkötilannetta ja kertoo, milloin sähköä kannattaisi kuluttaa vähemmän, Juvas sanoo.

Energiatehokkuutta parantavien järjestelmien tarjonta ei vastaa kysyntää

Helen on yksi Suomen suurimmista sähkönmyyjistä. Useat Suomessa toimivat sähkönmyyjät tarjoavat vastaavia sovelluksia asiakkailleen, arvioi asiantuntija Päivi Suur-Uski valtion kestävän kehityksen yhtiöstä Motivasta.

– Energiayhtiöillä on velvollisuus antaa kulutustietoa (asiakkailleen). Lähes kaikilta yhtiöiltä sovellus varmaan löytyy, Suur-Uski sanoo.

Energiayhtiöiden sovellukset sisältyvät yhtiöiden sähkösopimuksiin. Kuluttajille on kuitenkin tarjolla myös maksullisia kodin energiatehokkuutta parantavia palveluita muilta toimijoilta. Suur-Uskin mukaan tällaisille kodin älykkäille järjestelmille on nyt enemmän kysyntää kuin tarjontaa.

– Kysyntää on nyt todella paljon. Järjestelmiä on ollut olemassa pitkään, mutta markkina on ollut aiemmin aika huono, koska sähkö on ollut edullista, Suur-Uski sanoo.

– Nyt olisi kysyntää, mutta vaihtoehtoja on aika vähän kuluttajille tarjolla. Uusia ratkaisuja kehitetään varmasti nopealla tahdilla.

Tyypillinen esimerkki palvelusta on järjestelmä, jossa kodin kulutusta voi ohjata sähkön hinnan mukaan. Suur-Uskin mukaan järjestelmästä hyötyvät rahallisesti erityisesti sähkölämmitteisissä omakotitaloissa asuvat ihmiset.

– Muissa kuin sähkölämmitteisissä kodeissa kulutus on kohtalaisen vähäistä. Älykkäillä järjestelmillä saatava säästö on toistaiseksi ollut aika pientä, Suur-Uski toteaa.

– Tällöin maksullinen palvelu ei ehkä tule kannattavaksi. Nähtäväksi jää, onko sähkö jatkossa niin kallista, että tällaisen järjestelmän hankinta kannattaa muissakin kodeissa.