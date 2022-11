EU-komissio linjasi: ammattiliitot voivat neuvotella myös itsensätyöllistäjien puolesta – "Läpimurtopäätös", kommentoi PAMin edunvalvontajohtaja

KIMMO BRANDT

Woltin ruokalähetit tekevät töitä yrittäjämäisesti, vaikka esimeriksi aluehallintovirasto on linjannut, että he ovat työsuhteessa yritykseen. Ruokalähettien ja alustatalouteen liittyvät ongelmat ovat yksi syy, miksi itsensätyöllistäjien asemaan on puututtu EU-tasolla.