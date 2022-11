Kuudessa eri kaupungissa osoitetaan lauantaina mieltä Iranin tilanteen takia – myös Turun kauppatorilla järjestetään mielenosoitus

Kurdiliitto ry järjestää lauantaina 12. marraskuuta mielenosoituksia iranilaisten tueksi Helsingin Narinkkatorilla, Tampereen keskustorilla, Turun kauppatorilla, Jyväskylän Kompassilla, Lahden torilla sekä Vaasan Rewell -kauppakeskuksessa. Mielenosoitukset pidetään kello 14–16 välisenä aikana.

Mielenosoitusten tarkoituksena on osoittaa solidarisuutta ihmisille, jotka kärsivät Iranin hallinnon alla sekä osoittaa mieltä hallintoa vastaan. Kurdiliiton tiedotteen mukaan myös Iranin yhteistyö Venäjän kanssa halutaan tuomita. Iran on toimittanut Venäjälle lennokkeja, joita maa on käyttänyt hyökkäyssodassaan Ukrainassa.

Kurdiliitto on kutsunut mielenosoituksiin mukaan myös ukrainalaisia järjestöjä. Mielenosoitukset järjestävät Nainen, elämä, vapaus -kansannousun kannattajat.

Vastaavia mielenosoituksia on järjestetty syksyn aikana useampia myös Turussa.

