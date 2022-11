Turkulaistutkimus selvitti Itä-Ukrainan sodan vaikutuksia ukrainalaisnuorten mielenterveyteen – kärsivät voimakkaasta sotatraumasta ja päivittäisestä stressistä

Turun yliopiston tutkimuksessa selvitettiin Itä-Ukrainan sodan vaikutuksia ukrainalaisnuorten mielenterveyteen. Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimuksessa vertailtiin 2 766 ukrainalaisnuorta, jotka asuivat sodan koettelemalla Donetskin alueella ja rauhallisella Kirovogradin alueella aineiston keruun aikana syyskuusta 2016 tammikuuhun 2017.

Tutkimuksessa selvisi, että sodan vaurioittamilla alueilla eläneet ukrainalaisnuoret kärsivät traumaperäisestä stressihäiriöstä, ahdistuneisuudesta ja masennuksesta huomattavasti todennäköisemmin kuin sota-alueen ulkopuolella eläneet nuoret.

– Tutkimus osoitti, että sota-alueella eläneet nuoret kärsivät voimakkaasta sotatraumasta ja päivittäisestä stressistä. 60 prosenttia heistä oli todistanut aseellisia hyökkäyksiä, 14 prosenttia joutunut väkivallan uhriksi ja 30 prosenttia joutunut jättämään kotinsa, kertoo Turun yliopiston tutkijatohtori Sanju Silwal tiedotteessa.

Sodan omakohtaisesti kokeneilla nuorilla traumaperäisen stressihäiriön riski oli nelinkertainen, vaikean ahdistuneisuuden riski yli kolminkertainen ja keskivaikean tai vaikean masennuksen riski lähes kolminkertainen verrattuna sota-alueen ulkopuolella eläneisiin ikätovereihin. Kuitenkin myös rauhallisella alueella eläneillä ukrainalaisnuorilla esiintyi tavanomaista enemmän ahdistuneisuutta ja masennusta.

Myös väkivallattomat sotatapahtumat, kuten pakkosiirrot ja sosiaalisten tukiverkostojen menetys, olivat yhteydessä kohonneeseen traumaperäisen stressihäiriön riskiin.

– Perheen ja ystävien tuki suojaa traumaperäiseltä stressihäiriöltä, ja Itä-Ukrainan sodan aikana suurin osa nuorista ei joutunut jättämään kotiaan tai menettänyt läheisiään. Tilanne on kokonaan toinen nyt, kun Venäjän hyökkäys on kohdistunut eri puolille Ukrainaa ja monet perheet ovat joutuneet pakenemaan. On todennäköistä, että huomattava osa nuorista tulee oireilemaan voimakkaasti ja kärsimään mielenterveyden häiriöistä, toteaa professori Andre Sourander Turun yliopistolta.

Sourander korostaa, että sodan psyykkisiä vaikutuksia nuoriin ei pidä aliarvioida.

– Sota altistaa nuoret julmuuksille elämänvaiheessa, joka on erittäin tärkeä fyysisen, emotionaalisen ja kognitiivisen kehityksen kannalta. Myös pakolaisia vastaanottavien maiden pitää varautua tarjoamaan heille tehokkaita mielenterveyspalveluita.

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimus on suurin epidemiologinen hanke, jossa on selvitetty ukrainalaisnuorten mielenterveyttä Itä-Ukrainan sodan jälkeen. Tutkimus on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa selvitetään myös tämänhetkisen sodan vaikutuksia ukrainalaisten lasten ja nuorten mielenterveyteen.