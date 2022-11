Lounais-Suomen poliisi varoittaa jälleen huijausviesteistä – liikkeellä muun muassa verottajan ja ulosottoviranomaisten nimissä lähetettyjä viestejä

Poliisi varoittaa viranomaisten nimissä lähetetyistä huijausviesteistä. Lounais-Suomen poliisi kertoo saaneensa viime aikoina ilmoituksia muun muassa verottajan ja ulosottoviranomaisen nimissä lähetetyistä viesteistä, joissa on vaadittu maksusuoritusta viestissä olevan maksulinkin kautta. Huijausviestit ovat tulleet suomalaisen operaattorin numerosta.

Poliisi neuvoo poistamaan tämänkaltaisen viestin välittömästi. Viestissä olevia linkkejä ei tule avata. Asiasta ei tarvitse tehdä rikosilmoitusta, jos ei ole avannut viestin linkkiä tai maksanut mitään.

Mikäli vastaanottaja on avannut linkin ja syöttänyt tietojaan eteenpäin, tulee ottaa välittömästi yhteys omaan pankkiin ja tehdä rikosilmoitus poliisille.

Poliisi muistuttaa, että jos viranomaiselta saapuva viesti herättää epäilystä ja tai se ei vaikuta aidolta, kannattaa aina ensimmäiseksi olla yhteydessä kyseiseen viranomaiseen, varmistaa viestin lähettäjä sekä tarkistaa viestin aitous.

Liikkeellä on ollut myös poliisin nimissä lähetettyjä huijausviestejä. Lokakuussa Lounais-Suomen poliisi kertoi saaneensa useita yhteydenottoja ja kyselyitä viesteistä, jotka näyttävät poliisin lähettämiltä. Viesteissä on kalasteltu viestin vastaanottajan henkilötietoja tai rahaa ja pankkitunnuksia väittämällä, että vastaanottaja on syyllistynyt rikolliseen toimintaan. Viesteissä on ollut virallisen näköisiä logoja ja leimoja.