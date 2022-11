Tammi–elokuussa kuoli 23 veneilijää – Venebuumi näyttää tasaantuneen

Traficomin ennakkotilastojen mukaan Suomessa kuoli 23 ihmistä veneillessä tammi–elokuussa. Kuolleista 22 oli miehiä ja 2/3 keski-iän ylittäneitä.

Yleisin venetyyppi onnettomuuksissa oli moottorivene, toiseksi yleisin soutuvene. Merialueilla kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat laskeneet hiukan edellisvuodesta. Sisävesillä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui eniten Vuoksen vesistössä, yhteensä kahdeksan. Saaristomerellä kuoli kaksi veneilijää.

– Vuodesta toiseen yleisin kuolemaan johtavan onnettomuuden syy on veneen kaatuminen tai kallistuma, jonka seurauksena ihminen joutuu veteen. Pelastautuminen ilman pelastusliivejä on hyvin vaikeaa, erityisesti ilman ulkopuolista apua. Kelluntapukineiden käyttö antaisi monesti arvokasta lisäaikaa pelastautumiseen. Alkoholi on osallisena edelleen valitettavan monessa tapauksessa, toteaa tiiminvetäjä Suvi Toppari tiedotteessa.

Veneily on edelleen suosittua, mutta suurin kasvu näyttää taittuneen. Vesikulkuneuvoja ensirekisteröitiin kuluvan vuoden elokuuhun mennessä yhteensä 4 344, joka on noin 12 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Suurin osa ensirekisteröidystä oli moottoriveneitä, mutta vesiskoottereiden suosio jatkui.

– Vesien virkistyskäyttö kasvoi korona-aikana selvästi ja venekauppa vilkastui. Tämä on näkynyt myös vesikulkuneuvojen ensirekisteröinneissä. Vuonna 2020 ensirekisteröintien määrä kasvoi huomattavasti aiempiin vuosiin verrattuna, ja vuonna 2021 kasvua on tapahtunut edelleen vaikkakin maltillisemmin. Tänä vuonna buumi näyttää tasaantuneen, Toppari sanoo.

Vesiliikenneonnettomuuksissa menehtyneiden määrä on hiukan pienempi kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla, jolloin veneillessä kuoli 26 ihmistä. Vuosina 2019–2021 veneilyonnettomuuksissa kuoli keskimäärin 37 ihmistä.