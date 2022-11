Saamelaiskäräjälaki oli menossa viime tingassa eduskuntaan, mutta keskusta esti

Saamelaiskäräjälaki oli etenemässä viime tingassa eduskuntaan, mutta keskusta esti sen ainakin toistaiseksi. Keskustan mukaan lakia ei voida viedä eduskuntaan nykymuodossaan.

Keskusta otti saamelaiskäräjälain asiakirjat pöydälle tänään valtioneuvoston istunnossa, joten asia ei edennytkään eduskunnan käsittelyyn ainakaan vielä.

Keskusta moittii pääministeri Sanna Marinia (sd) siitä, että hän toi erimielisen esityksen valtioneuvostoon. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoi ennen puolta päivää, että keskusta aikoo ottaa lain asiakirjat pöydälle.

– Pääministerin toimintatapa tuoda erimielinen esitys valtioneuvostoon on poikkeuksellinen. Pääministeri rikkoo vakiintuneita pelisääntöjä, Saarikko moitti tviitissään.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Asian pöytääminen tarkoittaa, että asia ei tänään istunnossa edennyt. Ministereillä on vielä kaksi päivää aikaa perehtyä asiaan.

Oikeusministeriö kertoi tänään aamupäivällä, että valtioneuvosto antaa eduskunnalle esityksensä saamelaiskäräjälain uudistamiseksi. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) oli tarkoitus esitellä lain keskeisiä muutoksia tiedotustilaisuudessa. Tilaisuus jäikin hyvin lyhyeksi, kun Henriksson ilmoitti, että keskusta on pöydännyt asian.

Henriksson sanoi, että kyseessä on hankala lakikokonaisuus, joka on sen vuoksi vienyt aikaa, ja siksi asiasta on myös hallituksen sisällä erilaisia käsityksiä. Pääministerillä on hänen mukaansa nopeallakin aikataululla valmius kutsua valtioneuvosto uudelleen koolle.

Marin: Tässä on tehty paljon töitä keskustan kanssa

Pääministeri Marin kommentoi Saarikon ulostuloa tuoreeltaan toimittajille Kesärannassa ja sanoi olevansa siitä yllättynyt, koska he puhuivat lakiesityksestä viimeksi eilen. Hän sanoi käsittäneensä, että heillä oli asiasta yhteisymmärrys.

– Olen hyvin yllättynyt Saarikon tviitistä. Se on päinvastainen sen kanssa, mitä me olemme hänen kanssaan keskustelleet, Marin sanoi.

Marin sanoi, että oli sopinut Saarikon kanssa, että asia tuodaan valtioneuvostoon ja keskustan ministereillä on mahdollista äänestää sitä vastaan. Hän uskoi, että menettelytavasta on yhteisymmärrys.

– Me tulemme viemään tämän lain eduskuntaan niin, että valtioneuvostossa keskusta tulee äänestämään sitä vastaan, Marin sanoi.

Marin sanoi, että kaikki tietävät, että kyseessä on hankala kokonaisuus. Se on kuitenkin samalla myös ihmisoikeusasiana erittäin tärkeä.

Marinin mukaan sellaista kokonaisuutta on pyritty hakemaan, jonka hallitus voisi yksimielisesti siunata.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tässä on tehty paljon töitä keskustan kanssa ja keskustan yksittäisten edustajien kanssa ja kuitenkin näyttäisi siltä, että keskusta ei ole valmis tulemaan niiden kompromissiesitysten taakse.

Marinin mukaan lakiesitys saamelaiskäräjälain uudistamiseksi pitää antaa ensi viikolla.

Lohi: Vuoteen ei ole tapahtunut mitään

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohen mukaan sisällöstä pitäisi vielä hakea järkevä kompromissi, joka olisi kohtuullinen myös vähemmistössä olevien saamelaisten kannalta.

– Iso ongelma tässä on se, että kun vuosi sitten minuun otti yhteyttä ministeri Henrikssonin valtiosihteeri, minä kerroin hänelle, mitkä ovat ongelmakohdat, vuoteen ei ole tapahtunut mitään. Ei ole yritetty neuvotella sisällöstä. Nyt kun ollaan viimeisellä rannalla ja aika loppuu kesken, pääministeri ilmoittaa, että nyt tämä tuodaan riitaisena, hän sanoo STT:lle.

Kahdeksan saamelaiskäräjien 21 jäsenestä on ilmoittanut vastustavansa ehdotettua lakia.

– Se kertoo, että asia ei ole kovin yksinkertainen, Lohi sanoo.

Esitys voidaan antaa eduskunnalle ilman hallituksen yksimielisyyttä. Se on kuitenkin poikkeuksellista. Asetelmaan liittyy epävarmuutta siitä, menisikö esitys eduskunnassa läpi ollenkaan.

– Jos pääministeri aikoo saada sen läpi, hän tietoisesti lähtee hakemaan oppositiolta tukea. Yleensähän vähemmistöhallitus toimii tällä tavalla, Lohi sanoo.

Lohi kritisoi pääministeriä toimintatavasta ja sanoo, että esityksiä ei pitäisi eduskuntaan riitaisena tuoda.

– Sittenhän muutkin puolueet voivat toimia näin. Silloinhan tästä tulee hurlumhei.

Jo kolmas hallitus yrittää uudistusta

Esityksellä on kiire, sillä kaikki loput hallituksen esitykset pitää antaa eduskunnalle ensi viikon torstaihin mennessä, jotta ne ehditään tällä hallituskaudella käsittelemään. Jos esitys ei mene läpi, jää asia seuraavalle hallitukselle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tämä on ihmisoikeuskysymys, ja on häpeällistä, että Suomi ei ole kyennyt tätä asiaa viemään eteenpäin, Marin sanoi.

Yksi suurista muutoksista, joihin lain uudistamisella pyritään, liittyy lain saamelaismääritelmään eli siihen, ketkä hyväksytään vaaliluetteloon ja ovat siten äänioikeutettuja ja voivat asettua ehdolle saamelaiskäräjävaaleissa.

Jo kolmas hallitus putkeen on koettanut uudistaa saamelaiskäräjälakia.