Lastentarhanopettaja Tero Karintista sukeutui pitkän ja yllätyksellisen matkan jälkeen yrittäjä – omissa työympyröissään hän on koulutuksensa puolesta outolintu

JANE ILTANEN

Tero Karinti on liike-elämässä ”self-made man”. Hän kertoo, että jos olisi aikanaan lähtenyt opiskelemaan jotain muuta kuin kasvatustiedettä, niin ura olisi varmasti ollut ihan erilainen kuin nyt, mutta hän on silti erittäin tyytyväinen, että kaikki on mennyt niin kuin on mennyt. –Omille lapsillenikin olen sanonut, ettei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä uraa eikä valintojen tarvitse olla lopullisia, Karinti sanoo.