Turun yliopisto sai miljoonan euron rahoituksen levätuotantolaitoksen rakentamiseen

Turun yliopiston kasvibiologian yksikkö on saanut lähes miljoonan euron rahoituksen levätuotantolaitoksen rakentamiseen Ruissaloon. Fotosynteettisten mikrobien tutkimusryhmä rakennuttaa kuutiometrin kokoisen fotobioreaktorin Ruissalossa sijaitsevan kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneeseen. Reaktorissa on tarkoitus viljellä pohjoismaisia leviä sinisiä biojalostamoja varten.

Fotosynteettisten mikrobien tutkimusryhmän tavoitteena on kasvattaa mikrolevää kasvihuoneiden jätevesiä hyödyntämällä. Menetelmän avulla voidaan puhdistaa vettä ja ottaa siitä talteen ravinteita sekä vähentää mikrolevän tuotantokustannuksia.

Leväbiomassaa voidaan tuottaa ja käyttää ravintona, rehuna tai erilaisten kemikaalien ja polttoaineiden lähteenä. Alalla on kuitenkin haasteita kaupallistaa leväbiomassaa, sillä erityisesti tuotantokulut ovat merkittävä pullonkaula mikroleväpohjaisten tuotteiden kaupallisessa hyödyntämisessä. Levien viljely on erityisen haastavaa pohjoismaisessa ilmastossa.

Projektin päätavoitteena on kehittää innovatiivinen, kestävä ja hyvin kontrolloitava mikrolevän tuotantojärjestelmä, joka sopii Suomen olosuhteisiin. Turun yliopiston tutkimusryhmä aikoo integroida levän viljelyn olemassa olevaan kasvihuoneinfrastruktuuriin.

– Hyödynnämme pohjoismaisesta luonnosta, Itämerestä sekä suomalaisista järvistä, saatavaa runsasta ja monimuotoista mikrolevää. Näin saamme edistettyä Suomen sinisiin biojalostamoihin sovellettavaa tutkimusta, kertoo tutkimusryhmän johtaja, molekulaarisen kasvibiologian professori Yagut Allahverdiyeva yliopiston tiedotteessa.

Euroopan komissio on myöntänyt yli 8,5 miljoonan euron rahoituksen REALM-konsortiolle (Reusing Effluents from Agriculture to unLock the potential of Microalgae), jonka kymppani Turun yliopisto on. Horisontti Eurooppa -ohjelmaan kuuluva konsortio muodostuu kuudesta yliopistosta ja 10 yrityskumppanista, ja sen tavoitteena on hyödyntää levien potentiaalia maataloudessa ja tukea sinistä biotaloutta Euroopassa.