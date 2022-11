Kuukausittainen parkkihallipaikka voi maksaa kuluttajalle tuhansia euroja vuodessa. Vertaa ensin -palvelu selvitti kaupunkikohtaisesti katuparkkien, parkkihallipaikkojen ja ostoskeskusten pysäköintikustannuksia. Eri kaupunkien ydinkeskustan parkkihallipaikoilla on selvää hintaeroa. Kalleinta on odotetusti Helsingissä ja Etelä-Suomessa ylipäätään. Halvinta Pohjois-Savossa ja eritoten Kuopiossa. Kuopiossa parkkihallipaikan saa 50 euron kuukausihintaan, kun Helsingin ydinkeskustassa parkkihallipaikka voi maksaa lähes 500 euroa kuussa. Ero on huomattava ottaen huomioon, että parkkihallihinnat ovat yksityisten yritysten määrittelemiä ja katuparkkihinnat kaupungin päättämiä.

Turun keskustasta on mahdollista saada parkkihallipaikka 111,60 euron kuukausihintaan. Tätä hintaa tarjoaa verkkosivullaan Turku P-Centrum. Turun keskustan alueella kuukausittaisen parkkihallipaikan hinnallakin on suuria eroja. Toriparkin hallipaikka maksaa 200 euroa kuussa.

Asukasmäärällä ei ole suoraa yhteyttä katuparkkien ja ostoskeskusten parkkihintoihin, vaan hinnat ovat yllättävän tasaisia ympäri Suomea. Katuparkki on odotetusti kalleinta Helsingissä, jossa yksi parkkitunti maksaa neljä euroa. Toiseksi kalleinta sijaa jakavat Tampere ja Kuopio. Turun parkkitunti on kolme euroa Hansakorttelissa ja Wiklundilla.

Selvityksessä huomioitiin myös parkkisovellukset, jotka nopeuttavat pysäköinnin maksamista, mutta myös nostavat sen hintaa.

Parkkisovellus tuo ylimääräisiä kuluja pysäköintiin vähintään 0,39 euroa per tunti. Tämä tarkoittaa ainakin 13 prosentin lisämaksuja Turun parkkituntiin. Osalla parkkisovelluksista on kiinteä lisämaksu parkkituntia kohden, kun taas jotkut veloittavat 10–15 prosenttia pysäköinnin loppusummasta.