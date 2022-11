Maskulainen Janne Pihanperä palkittiin turvallisesta ja vastuullisesta isyydestä Vuoden isä -palkinnolla

Maskun Lemussa asuva, kolmen lapsen isä, Janne Pihanperä palkittiin Väestöliiton ja sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä Vuoden isä -palkinnolla.

Vuoden isä -palkinto jaetaan henkilölle, joka on edistänyt omalla esimerkillään ja toiminnallaan isyyden merkityksen tunnistamista ja lisännyt näin sen arvostusta. Palkinnolla halutaan vaikuttaa siihen, että aktiivinen isyys saisi enemmän jalansijaa yleisessä ajattelutavassa.

Pihanperä on kolmen aikuistuneen tai aikuistumisen kynnyksellä olevan lapsen isä. Palkintoperusteluissa Pihanperän kerrotaan olleen aktiivisesti mukana lastensa ja heidän kavereiden päivittäisessä elämässä alusta alkaen.

– Pihanperä on omalla toiminnallaan näyttänyt esimerkkiä turvallisesta ja vastuullisesta isyydestä. Hän on omalla ohjaavalla otteellaan mahdollistanut omien ja kyläyhteisön lasten omaehtoisen harrastustoiminnan muun muassa antamalla tilojansa esimerkiksi päivä- ja harrastusleirien käyttöön, perusteluissa todetaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Pihanperän lisäksi palkinto myönnettiin tänä vuonna rovaniemeläiselle, kahden teini-ikäisen lapsen isälle Kai Rinkiselle sekä keravalaiselle, neljän lapsen isälle Jere Jokiselle. Palkittujen isien todetaan esimerkillisellä tavalla luoneen mallia turvallisesta ja vastuullisesta isyydestä sekä edistäneen sukupuolten tasa-arvoa perhe-elämässä esimerkiksi järjestämällä lastenhoidolle aikaa. Palkitsemisperusteluiden mukaan isät ovat löytäneet keinoja olla lasten tukena erityistilanteessa, toimineet lasten etua ajatellen sekä elämäntyöllään tai vaikuttamistoiminnassa nostaneet esiin isyyteen liittyviä kysymyksiä.

Palkinnot jakoi keskiviikkona sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.). Sarkkinen totesi puheessaan, ettei ole olemassa yhtä oikeaa isän mallia, perheen muotoa, tapaa olla vanhempi tai tapaa olla mies.

– Jokainen isä voi olla kasvattaja ja roolimalli omalla tavallaan. Jokainen perhe on arvokas ja ansaitsee tukea ja tunnustusta yhteiskunnalta omana itsenään.

Sarkkinen muistuttaa, että yhteiskunnan tehtävä on tukea, varmistaa, että isyys on mahdollista niille, joiden haaveena isyys on.

– Elokuussa voimaan tullut perhevapaauudistus on tämän vaalikauden tärkeimpiä uudistuksia. Se on historiallinen ja iloinen askel kohti tasa-arvoisempaa vanhemmuutta. Erityisen iloinen olen uudistuksen tuomasta positiivisesta harppauksesta isien aseman parantamiseksi, Sarkkinen jatkaa.

Vuoden isä -palkinnolle ei ole niin sanouttua avointa ehdokashakua, vaan ehdokkaita haetaan palkinnon kumppanuustahojen verkostojen kautta. Ensimmäinen Vuoden isä -palkinto jaettiin vuonna 2006. Palkinnon on saanut tähän mennessä yhteensä 43 isää. Päätöksen palkinnon saajasta tekevät sosiaali- ja terveysministeri, peruspalveluministeri ja tasa-arvoministeri vuorovuosin.