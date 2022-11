Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkoi tänään – Turussa ja Kaarinassa tarjolla 38 äänestyspaikkaa

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyi tänään tiistaina koko maassa. Tulevaan lauantaihin kestävässä ennakkoäänestyksessä voit äänestää missä tahansa paikassa ympäri Suomen.

Turussa ja Kaarinassa ennakkoäänestyspaikkoja on kaikkiaan 38. Kaikki ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat löydät paikalliselta seurakuntavaalisivustolta. Äänestäessäsi tarvitset mukaan kuvallisen henkilökortin, passin tai ajokortin.

Varsinaisena vaalipäivänä, ensi viikon sunnuntaina 20. marraskuuta, voit äänestää vain oman kotiseurakuntasi äänestyspaikassa. Kaikki äänestyspaikat ovat tällöin avoinna kello 11–20.

Seurakuntasi tilanteesta riippuen vaaleissa valitaan luottamushenkilöt yhteen tai kahteen toimielimeen. Taloudellisesti itsenäisissä seurakunnissa valitaan vain toimintaa johtavan kirkkovaltuuston jäsenet.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa, kuten Turun ja Kaarinan seurakunnissa, vaaleilla valitaan jäsenet sekä seurakuntaneuvostoon että yhteiseen kirkkovaltuustoon. Seurakuntaneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, kun taas kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymälle kuuluvissa asioissa. Molempia vaaleja varten kerätään erilliset ehdokaslistat, ja sama ehdokas voi olla ehdolla joko molemmissa vaaleissa tai vain toisessa.

Seurakuntavaaleissa on tälläkin kertaa valtakunnallinen vaalikone, joka auttaa äänestäjiä ehdokasvalinnassa. Seurakuntavaaleissa on yhteensä 14 300 ehdokasta, osa ehdokkaista on ehdolla seurakuntayhtymissä kaksissa vaaleissa. Kaikista ehdokkaista reilusti yli puolet on vastannut vaalikoneeseen.

Neljän vuoden takaisissa seurakuntavaaleissa valtakunnallinen äänestysprosentti oli vain 14,4. Lukemassa oli pudotusta vuoden 2014 äänimäärään 1,1 prosenttia. Seurakuntavaaleissa äänioikeuden omaavat kaikki viimeistään varsinaiseen vaalipäivään mennessä 16 vuotta täyttäneet. Neljän vuoden takaisissa vaaleissa äänioikeuttaan 16–17-vuotiaista käytti ainoastaan 8,4 prosenttia.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä äänestysprosentti jäi viime vaaleissa 10,9 prosenttiin, mutta vaalikoordinaattori Minttu Väisänen odotti Turun Sanomien syyskuussa tekemässä haastattelussa äänestysaktiivisuuden nousevan.

– Seurakuntia seuraamalla näyttäisi, että tulossa on vilkkaammat vaalit. Tavoitteenamme on saada äänestysaktiivisuus takaisin vuoden 2014 tasolle eli 13 prosenttiin tai jopa 14 prosenttiin, Väisänen totesi.